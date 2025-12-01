Слот коментира решението да остави Салах на пейката

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира решението си да остави Мохамед Салах извън стартовия състав при победата с 2:0 над Уест Хам. Шампионите си поеха глътка въздух след период на негативни резултати и посредствени изяви. Успехът с 2:0 в Лондон дойде благодарение на головете на Александър Исак (60') и Коди Гакпо (92').

Въпреки това темата, която доминираше в дискусиите преди и след мача, беше отсъствието на Мохамед Салах от стартовия състав на „червените“. Египетската суперзвезда, която преминава през период на намалена ефективност, остана на пейката за първи път в мач от първенството под ръководството на Слот.

Заслужава да се отбележи, че последният път, когато Салах не започна като титуляр в мач от Висшата лига, беше през април 2024 г., отново срещу Уест Хам.

След края на срещата нидерландският треньор беше попитан за избора си и представи своята гледна точка. „Разбирам въпроса, въпреки че имаме и други играчи на пейката освен Салах“, заяви той първоначално.

„Играем четири мача в рамките на десет дни. Разполагам с много добри играчи и днес избрах този състав. Друг път Исак остава извън игра, друг път Виртц. Разбирам, че винаги ще има дискусии за тези, които не започват“, продължи Слот.

„Никога не е лесно решение, защото имам повече от 11 качествени футболисти. Не е за първи път Салах да не започва, същото се е случвало няколко пъти и с Исак, Виртц и Екитике. Мо Салах беше толкова важен за този клуб и ще бъде важен за него и в бъдеще. Няма съмнение в това", добави нидерландецът.

