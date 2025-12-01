Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот коментира решението да остави Салах на пейката

Слот коментира решението да остави Салах на пейката

  • 1 дек 2025 | 11:01
  • 598
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира решението си да остави Мохамед Салах извън стартовия състав при победата с 2:0 над Уест Хам. Шампионите си поеха глътка въздух след период на негативни резултати и посредствени изяви. Успехът с 2:0 в Лондон дойде благодарение на головете на Александър Исак (60') и Коди Гакпо (92').

Въпреки това темата, която доминираше в дискусиите преди и след мача, беше отсъствието на Мохамед Салах от стартовия състав на „червените“. Египетската суперзвезда, която преминава през период на намалена ефективност, остана на пейката за първи път в мач от първенството под ръководството на Слот.

Заслужава да се отбележи, че последният път, когато Салах не започна като титуляр в мач от Висшата лига, беше през април 2024 г., отново срещу Уест Хам.

След края на срещата нидерландският треньор беше попитан за избора си и представи своята гледна точка. „Разбирам въпроса, въпреки че имаме и други играчи на пейката освен Салах“, заяви той първоначално.

„Играем четири мача в рамките на десет дни. Разполагам с много добри играчи и днес избрах този състав. Друг път Исак остава извън игра, друг път Виртц. Разбирам, че винаги ще има дискусии за тези, които не започват“, продължи Слот.

„Никога не е лесно решение, защото имам повече от 11 качествени футболисти. Не е за първи път Салах да не започва, същото се е случвало няколко пъти и с Исак, Виртц и Екитике. Мо Салах беше толкова важен за този клуб и ще бъде важен за него и в бъдеще. Няма съмнение в това", добави нидерландецът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

  • 1 дек 2025 | 07:37
  • 1471
  • 1
Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

  • 1 дек 2025 | 07:02
  • 4640
  • 5
Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

  • 1 дек 2025 | 05:55
  • 2354
  • 0
Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

  • 1 дек 2025 | 05:28
  • 2926
  • 0
Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

  • 1 дек 2025 | 04:54
  • 3335
  • 2
Гасперини: Нямахме необходимата енергия

Гасперини: Нямахме необходимата енергия

  • 1 дек 2025 | 04:33
  • 2032
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 4110
  • 2
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 141661
  • 132
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 13174
  • 5
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 123952
  • 645
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 38758
  • 265
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 31436
  • 208