Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Брентфорд надделя с 3:1 над Бърнли в мач от 13-ия кръг на Премиър лийг. “Пчеличките” успяха да стигнат до успеха в края на срещата, а всички четири гола паднаха в последните десет минути на срещата. Зайън Флеминг (85’) откри резултата до дузпа, но бившият голмайстор на Лудогорец Игор Тиагол (81’ дузпа, 86’) и Данго Уатара (90+2’) осъществиха пълния обрат за домакините. С тези си две попадения пък Тиаго се изкачи до второто място в класацията на голмайсторите в английското първенство, където е изпреварван единствено от Ерлинг Холанд.

Двата тима изиграха доста постна първа част, когато головите положения почти липсваха. Това поведение се промени коренно след почивката, а атаките започнаха да се нижат една след друга. Данго Уатара пропусна отлична възможност да изведе Брентфорд напред още в началото на втората част, а малко след това и Иго Тиаго пропусна добра възможност. Така се стигна до 77-ата минута, когато Аксел Туанзебе извърши нарушение и се стигна до дузпа, която бе реализирана от Игор Тиаго.

Радостта на Брентфорд трая само няколко минути, тъй като Майкъл Кайоде направи изключително нелеп фал срещу Джайдън Антъни. Зайън Флеминг изравни от отсъдената дузпа. Тогава на сцената отново излезе Тиаго, койо се възползва от създалия се хаос в наказателното поле след центриране отдясно и отново даде преднина на своя тим. Точка на спора постави Данго Уатара в добавеното време, когато Данго Уатара завърши по отличен начин извеждащ пас на Джордан Хендерсън. С този успех редуващите силни и слаби представяния “пчелички” все пак се задържат в първата десятка с 19 точки, а Бърнли е в зоната на изпадащите след четири поредни поражения в първенството.

Снимки: Gettyimages