Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Тотнъм е един от най-слабите домакините в Премиър Лийг през този сезон и продължи тази тендеция. Отборът на Томас Франк загуби в лондонското дерби с Фулъм с 1:2. Гостите нанесоха двоен удар много рано. Кени Тете откри резултата в четвъртата минута, а Хари Уилсън се разписа две минути по-късно. Мохамед Кудус върна едно попадение през второто полувреме, но "шпорите" не успяха да стигнат дори до точка.

THREE POINTS FOR THE FULHAM! 😘 pic.twitter.com/HF3U1tx1bW — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 29, 2025

Срещата започна блестящо за Фулъм, който много бързо стигна до два гола. Кени Тете откри резултата. Той получи топката от Чуквуезе и след рикошет кълбото се оказа в мрежата. Две минути по-късно Викарио излезе далеч от вратата си, опита да изчисти, но прати топката на крака на играч на съперника, а Хари Уилсън с далечен удар намери опразнената врата. "Котиджърс" продължиха да атакуват и удар на Чуквуезе срещна външата страна на гредата. В играта на Тотнъм нямаше много идеи, а намеса на Ван де Вен попречи резултата да стане 0:3. Бранителят успя да спре Чуквуезе с блестящ шпагат, след като той бе преодолял вратаря.

105 days since #Tottenham’s last home win in the Premier League pic.twitter.com/MJQfLzZofe — The Spurs Watch (@TheSpursWatch) November 29, 2025

Тимът на Томас Франк заигра малко по-добре през второто полувреме. Удар на Коло Муани с глава мина покрай вратата. Тотнъм все пак стигна до гол в 59-ата минута. Страхотен удар на Кудус върна домакините в мача. Попадението вдъхнови "шпорите" и те стигнаха до нови възможности. Удар на влезлия като резерва Шави Симонс бе блокиран, а при последвалия ъглов удар Раул Хименес спря топката на голлинията. Тотнъм притисна съперника, но в последната част на двубоя не стигна до много опасни ситуации пред Лено.

