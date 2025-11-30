Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Тотнъм е един от най-слабите домакините в Премиър Лийг през този сезон и продължи тази тендеция. Отборът на Томас Франк загуби в лондонското дерби с Фулъм с 1:2. Гостите нанесоха двоен удар много рано. Кени Тете откри резултата в четвъртата минута, а Хари Уилсън се разписа две минути по-късно. Мохамед Кудус върна едно попадение през второто полувреме, но "шпорите" не успяха да стигнат дори до точка.
Срещата започна блестящо за Фулъм, който много бързо стигна до два гола. Кени Тете откри резултата. Той получи топката от Чуквуезе и след рикошет кълбото се оказа в мрежата. Две минути по-късно Викарио излезе далеч от вратата си, опита да изчисти, но прати топката на крака на играч на съперника, а Хари Уилсън с далечен удар намери опразнената врата. "Котиджърс" продължиха да атакуват и удар на Чуквуезе срещна външата страна на гредата. В играта на Тотнъм нямаше много идеи, а намеса на Ван де Вен попречи резултата да стане 0:3. Бранителят успя да спре Чуквуезе с блестящ шпагат, след като той бе преодолял вратаря.
Тимът на Томас Франк заигра малко по-добре през второто полувреме. Удар на Коло Муани с глава мина покрай вратата. Тотнъм все пак стигна до гол в 59-ата минута. Страхотен удар на Кудус върна домакините в мача. Попадението вдъхнови "шпорите" и те стигнаха до нови възможности. Удар на влезлия като резерва Шави Симонс бе блокиран, а при последвалия ъглов удар Раул Хименес спря топката на голлинията. Тотнъм притисна съперника, но в последната част на двубоя не стигна до много опасни ситуации пред Лено.
Снимки: Imago