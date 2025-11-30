Уест Хам 0:0 Ливърпул, пропуск на Виртц

Популярни
Уест Хам и Ливърпул играят при резултат 0:0 на "Лондон Стейдиъм" в двубой от 13-ия кръг на Премиър лийг. Домакините се нуждаят от победа, за да се отдалечат от опасната зона, а мърсисайдци ще се опитат да сложат край на серията от три поредни загуби с разлика от три гола и да се върнат в горната половина на таблицата.

"Чуковете" нямат поражение в последните си три мача в първенството, но пък Ливърпул спечели 14 от последните 18 двубоя срещу Уест Хам в Премиър лийг.

Нуно Еспирито Санто е направил три промени, Константинос Мавропанос, Сунгуту Магаса и Лукас Пакета започват на местата на Макс Килман, Луиш Гилерме и Игор.

Арне Слот е взел голямото решение, за което бе призоваван доста пъти от началото на сезона - Мохамед Салах остава на пейката за началото. В състава обаче се завръща Флориан Виртц. Германецът действа като плеймейкър, а Доминик Собослай е отдясно на нападението. Алисон Бекер се завръща на вратата, а Джо Гомес е десен бек. Юго Екитике е възстановен, но остава на пейката за началото. На върха на атаката е Александър Исак.

Ливърпул създаде първата добра възможност в четвъртата минута, когато Вирц намери добре Исак малко след границата на наказателното поле, но шведът стреля много неточно, пращайки топката високо над вратата.

В 21-вата минути Ливърпул стигна до чудесна възможност. Гомес напредна отдясно и центрира, Гакпо свали с глава, след което Исак овладя добре и от няколко метра стреля акробатично, но Ареола се намеси блестящо и изби.

Мърсисайдци поеха контрола, но темпото бе ниско. В 39-ата минута Гакпо овладя в наказателното поле след дълго подаване към него, след което пусна към Виртц. Германецът бе в много добра позиция да открие резултата от десетина метра, но стреля слабо и Ареола спаси.

Стражът на Уест Хам отново се намеси добре в 43-тата минута, когато се хвърли и изби остро центриране на Гомес отдясно.

