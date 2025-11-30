Астън Вила имаше колебания срещу последния, но все пак постигна пета поредна победа и излезе на третото място

Астън Вила постигна пета поредна победа във всички турнири, след като неочаквано трудно надигра Уулвърхамптън с 1:0 на "Вила Парк". Това обаче бе достатъчно бирмингамци поне временно да излязат на трето място в класирането на Премиър лийг, само на точка зад Манчестър Сити.

Унай Емери бе направил само една промяна в сравнение с мача с Лийдс - Донийл Мален започна вместо Оли Уоткинс, който остана на пейката за началото. Москера, Балгард и Ариас стартираха за "вълците".

В третата минута Торес засече с глава центриране на Дин, топката рикошира в бранител, след което чукна и гредата. В 16-ата Странд Ларсен прати топката във вратата на Мартинес, но попадението бе отменено заради засада на Ариас, който бе точно пред стража на домакините и попречи на реакцията му.

Уулвърхамптън продължи да стои изненадващо добре и в края на полувремето Мартинес буквално спаси Астън Вила от това да изостава в резултата, след като извади удари на Ларсен и Москера, като особено впечатляваща бе втората намеса, след която топката срещна и гредата. След почивката стражът на домакините отрази и изстрел на Белгард.

Aston Villa love a rocket of a strike! 🚀



This week it's Boubacar Kamara's turn against Wolves. pic.twitter.com/02WJTBqHXm — Match of the Day (@BBCMOTD) November 30, 2025

В 67-ата минута Астън Вила излезе напред в резултата, след като Бубакар Камара отправи страхотен изстрел от границата на наказателното поле, след който прати топката в горния ляв ъгъл на вратата. Това остана и единственото попадение в мача.

Въпреки доброто си представяне днес Уулвърхамптън остава на дъното на класирането, като все още няма победа.

Следвай ни:

Снимки: Imago