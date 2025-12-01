Аморим: Малките детайли направиха разликата

Рубен Аморим изрази задоволство от реакцията на Манчестър Юнайтед при победата с 2:1 срещу Кристъл Палас, постигната след обрат, като подчерта промяната в темпото след почивката.

„Малките детайли направиха разликата. Темпото и интензивността се повишиха през второто полувреме. Още в края на първата част забелязах, че Палас физически отпада и знаех, че ако вкараме, те ще страдат“, заяви той пред BBC.

На пресконференция той говори за важността на головете от статични положения Премиър лийг, нещо, което е научил от противниците и дори е „откраднал“. Двата гола тази вечер дойдоха от статични положения, а Юнайтед вече има 10 такива, колкото и Арсенал. „Работим много. Имаме повече време, работим усилено и научаваме много в Англия. Мисля, че сте свикнали да виждате това, но когато дойдете [отвън] в Премиър лийг, научавате много от другите отбори как да правите нещата, и ние „крадем“ много идеи за отбелязване на голове“, обясни той.

Треньорът разказа какво се е променило през второто полувреме, след като отборът е изоставал на почивката.

„Успяхме да доминираме в играта далеч от нашата врата и в противниковото полувреме. Направихме добро второ полувреме, но трябва да преразгледаме какво направихме през първото. През второто полувреме печелехме всички първи топки, а след това и вторите. Не позволихме на противника да се доближи до нашата врата и се възползвахме от тяхната умора“, каза още португалският треньор, попитан след това дали Зиркзее, който отбеляза изравнителния гол, е получил нов импулс в отбора. „Това са движенията. Видя се при Джошуа, в начина, по който печелеше втори топки и свързваше играта. Обяснихме това на играчите и имаме опит с такъв вид умора – случи ни се няколко пъти през миналия сезон, когато играехме в средата на седмицата. Голът помага, разбира се, но не е само това. Той се разви много в начина, по който задържа топката, и това му дава увереност. Влияе на играта и това е от съществено значение за нашата идея. Сега той трябва да поддържа това ниво на тренировки“, посъветва той.

Юнайтед се изкачи до 7-о място, но Аморим иска да запази фокуса върху други аспекти: „На този етап искам само да оценя отбора. Трябва да се развиваме и да създаваме повече разнообразие в начина, по който изграждаме играта. Това е най-важното.“

Снимки: Gettyimages