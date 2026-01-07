Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 418
  • 0
Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Турският гранд Галатасарай се интересува от халфа на Манчестър Сити Бернардо Силва и е започнал преговори с португалския национал, пише турското издание Фанатик. Договорът на 31-годишния футболист с „гражданите“ изтича през лятото. След подписването на договор с Лерой Сане от Байерн Мюнхен със свободен трансфер, Галатасарай планира подобен ход за придобиване на Силва.

Гласнер призна, че Палас може да продаде Геи, посочи директно Манчестър Сити
Гласнер призна, че Палас може да продаде Геи, посочи директно Манчестър Сити

Според информацията, португалецът се готви да напусне Манчестър Сити в края на сезона. Няколко отбора, включително клубове от Саудитска Арабия, проявяват интерес към играча, предлагайки благоприятни финансови условия. Освен това клубове от Англия, Италия и Испания също се борят за Силва

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 7 яну 2026 | 13:40
  • 1708
  • 2
Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

  • 7 яну 2026 | 12:50
  • 1629
  • 0
Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 7 яну 2026 | 12:43
  • 3583
  • 2
Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

  • 7 яну 2026 | 12:31
  • 11109
  • 9
Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

  • 7 яну 2026 | 11:57
  • 958
  • 1
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 38797
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

  • 7 яну 2026 | 18:20
  • 11735
  • 15
Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 24507
  • 24
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 6795
  • 3
Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 4795
  • 0
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 12605
  • 4
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 38797
  • 18