Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Турският гранд Галатасарай се интересува от халфа на Манчестър Сити Бернардо Силва и е започнал преговори с португалския национал, пише турското издание Фанатик. Договорът на 31-годишния футболист с „гражданите“ изтича през лятото. След подписването на договор с Лерой Сане от Байерн Мюнхен със свободен трансфер, Галатасарай планира подобен ход за придобиване на Силва.

Гласнер призна, че Палас може да продаде Геи, посочи директно Манчестър Сити

Според информацията, португалецът се готви да напусне Манчестър Сити в края на сезона. Няколко отбора, включително клубове от Саудитска Арабия, проявяват интерес към играча, предлагайки благоприятни финансови условия. Освен това клубове от Англия, Италия и Испания също се борят за Силва.

Снимки: Gettyimages