Европейската атлетика със специален материал за Виктория Ангелова

Изминалата година се превърна в истинска приказка за младата българска надежда в леката атлетика Виктория Ангелова. Обявена за "Изгряваща звезда“ от Европейската атлетика, тя постигна феноменален дубъл още в дебютния си сезон в тройния скок, печелейки европейската титла за девойки под 18 години и световното злато до 20 години. Успоредно с това тя направи и смела крачка в своето развитие, премествайки се в Гърция, за да тренира редом с величия като Милтиадис Тентоглу и Емануил Каралис. Сайтът на Европейската атлетика посвети специален материал на българката.

“След година на главоломен възход, българката не смята да спира дотук и вече е насочила поглед към Европейското първенство под 20 години в Бидгошч през 2027 г. Заедно с високите цели, Ангелова обещава да запази и новата си запазена марка – каубойската шапка, която се превърна в символ на нейните победи.

Преходът към тройния скок се случва неочаквано бързо и естествено, след като преди това тя опитва късмета си в други дисциплини.

“Не знам точно как станах състезателка в тройния скок“, споделя Ангелова. “Първо бях в скока на дължина, но според мен не бях достатъчно добра. Тъй като съм висока, пробвах и скок на височина, но това също не беше моето нещо. Треньорът ми предположи, че ръстът ми ще бъде предимство за тройния скок. Така през февруари започнахме тренировки без някакви големи очаквания, просто да опитаме. Още на първото състезание обаче покрих нормативи и за двете големи първенства – световното до 20 години и европейското до 18 години. Бях в шок и дори се изплаших, но успях да вложа цялата си енергия в скоковете. Всичко се разви невероятно бързо – знаех, че мога да бъда добра, но подобен огромен напредък за толкова кратко време надмина всичките ми очаквания. Това е сбъдната мечта.“

Въпреки че е само на 17 години, за да развие пълния си потенциал, Ангелова взема смелото решение да замине за Гърция и да се присъедини към тренировъчната група на именития българо-гръцки специалист Георги Помашки. Там тя се готви рамо до рамо с елитни атлети: двукратния олимпийски, световен и трикратен европейски шампион Милтиадис Тентоглу, олимпийския и световен медалист на овчарски скок Емануил Каралис, както и световния шампион до 20 години в тройния скок от 2022 г. Джейдън Хибърт.

“Чувството е невероятно. Винаги съм мечтала да тренирам в толкова силна група“, споделя тя. “Да се подготвяш с такива атлети е най-доброто за кариерата, защото мотивацията е огромна. Можеш да научиш страшно много от тях и да видиш какво е необходимо, за да постигнеш техните успехи. Познаваме се с треньора от малка, тъй като е българин и семейството ми се свърза с него за съвет още преди години. Поддържахме контакт и всяко лято се виждахме за кратко, а миналата година дойде моментът да се преместя за постоянно.“

Именно на Европейското първенство под 18 години в Риети през 2026 г. се ражда и нейният емблематичен победен ритуал. След като доминира в сектора и си осигурява златото с превъзходство в последните три опита, Ангелова слага каубойска шапка за празненствата на пистата – момент, който бързо обикаля социалните мрежи.

“Шапката стана много популярна през лятото и я виждах навсякъде в интернет. Купих я за ваканцията си в края на август, но реших да я сложа в куфара за Риети. Преди финала си казах, че ще я сложа само ако спечеля златото. Ако не бях първа, никой нямаше да я види. Дадох я на майка ми на трибуните и й казах просто да я държи. Когато осъзнах, че съм шампионка, веднага започнах да викам към нея да ми я подаде. Сега всички ме питат за тази шапка. Определено ще продължа традицията, дори ще потърся още по-хубава в любимите ми цветове. Ако съм на първото място, със сигурност ще ме видите с нея.“

Само няколко седмици след триумфа в Италия, Ангелова затвърди доминацията си и на Световното първенство до 20 години в Юджийн, където завоюва втора титла и сбъдна още едно свое желание – да пътува до Съединените щати.

След такъв зашеметяващ първи сезон в сектора за троен скок, погледите на Виктория Ангелова вече са насочени към следващите големи предизвикателства, сред които водещо място заема Бидгошч 2027.”

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg