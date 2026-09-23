Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова стана европейска и световна шампионка в тройния скок при девойките през 2026 година и влезе ударно в света на голямата атлетика. В “Гостът на Sportal.bg” обаче Ангелова разкри, че любовта към атлетиката далеч не е била от пръв поглед.

“През доста спортове съм минала - плуване, гимнастика, балет. На никой не ми хареса. Честно казано и леката атлетика на първата тренировка не ми хареса. На първата тренировка се разплаках. Не исках да тренирам въобще, стори ми се много страшно. Може би упражненията ме изплашиха, многото тичане. Не знам, беше много плашещо. Спомням си, че изтичах към баща си и се разплаках. Казах му, че не искам повече. Тръгнахме си, но се върнахме. И всъщност оттогава не съм спирала”, разказа 17-годишната Ангелова в студиото на Sportal.bg.

Нейният баща Димитър Ангелов е бивш национален състезател по баскетбол, а майка ѝ Вяра Ангелова е била спринтьорка. И двамата обаче не са се месили в избора на дъщеря си какъв спортен път да избере: "Родителите ми не са ме карали насила, не е било задължително. Просто като извънкласна дейност. Хубаво е да съчетаваш две дейности за разнообразие, но никога не е било на всяка цена.

Като малка бягах 60 м и 100 м/пр, удаваха ми се, не толкова като скоковите дисциплини. Мога да пробвам - защо не, но няма да е толкова успешно като моята си дисциплина."

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Каква оценка си поставя Виктория за изминалата година?

"Поставям си оценка 6+ за изминалата година. Супер беше тази година, точно както съм си я представяла. Всичко беше по план."

Заминаването за Гърция и тежка контузия още в началото

"За Гърция заминах някъде ноември месец 2025 г. - скоро ще стане година от първото ми пътуване. Започнах съвместима работа с Помашки и предишния ми треньор (б.а. Димитър Петров) в средата на ноември миналата година. За жалост началото на декември пукнах прешлен на врата. Тежка контузия, защото един месец трябва да седиш обездвижен. Сложиха ми шина в началото на месеца и ми казаха, че трябва да седя неподвижна. Взехме решение да се приберем и се върнахме обратно януари, когато беше време да я сваля.

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Случи се на тренировка - при неправилно изпълнение. Главата ми беше по-наведена напред и лостът пада върху врата ми под някакъв ъгъл. Всъщност се чу "пук" - нещо стана, но явно така е трябвало да стане. това обаче ме извади от играта за зимния сезон. Аз го пропуснах заради тази случка."

Три тренировки на троен скок водят до европейска и световна титла при девойките

В интервю за Sportal.bg по-рано през годината нейният треньор Георги Помашки каза, че тя е направила само три тренировки за троен скок преди да постигне големите си успехи в сектора. А ето и какво сподели Виктория по темата: “Да, тренировките на троен скок се броят на пръстите на едната ми ръка. Може би не са толкова много, но имаше работа върху бягането, върху други упражнения и всъщност така се сглобява целият опит. Когато започнах да правя упражнения за троен скок, всъщност се получаваха доста добре. Това се дължи и на подготовката ми в Приорити спорт преди това - подготвителни за тази дисциплина. Беше ми лесно, просто следвам указанията, които ми дава Георги Помашки. Не си давам много напрежение, да се вглъбявам толкова много в скока.”

Цялото интервю с Виктория Ангелова в “Гостът на Sportal.bg” може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Gettyimages