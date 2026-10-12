Европейската атлетика посочи Виктория Ангелова като една от младите звезди, за които да следим през 2027 г.

Европейската и световна шампионка за девойки в тройния скок Виктория Ангелова продължава да получава признание за отличното си представяне през 2026 г. След като е сред трите финалистки за “Изгряваща звезда при жените в Европа” за 2026 г., сега от Европейската атлетика българката беше посочена и като една от младите звезди, за които да следим на Европейското първенство за юноши и девойки под 20 в Бидгошч през 2027 г.

Ето какво пише за Виктория Ангелова в сайта на Европейската атлетика:

Виктория Ангелова е финалистка за "Изгряваща звезда на Европа"

“Виктория Ангелова: Българският полет в тройния скок

Едва на 17-годишна възраст Виктория Ангелова се превърна в абсолютна хегемонка в сектора за троен скок. Българката завоюва европейската титла за девойки под 18 години и световното злато до 20 години, оглавявайки и световната ранглиста за девойки с впечатляващ резултат от 13.98 метра.

Ангелова доминираше безапелационно през цялата 2026 година, като в две от най-важните си състезания преодоля границата от 13.90 метра. С тези изяви българската надежда се изкачи до четвърто място във вечната европейска ранглиста за девойки под 18 години. Успехите са още по-впечатляващи на фона на факта, че това бе дебютният ѝ състезателен сезон в тройния скок. В Бидгошч Ангелова ще направи своя дебют на Европейско първенство под 20 години, където ще бъде сред основните фаворитки за златното отличие.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages