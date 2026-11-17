Михал Рада за новото си начало в Нидерландия и амбициите към световния връх

Един от най-вълнуващите млади таланти в европейската лека атлетика Михал Рада, който наскоро бе отличен с приза "Изгряваща звезда“ в Европа, прави следващата голяма крачка в своята кариера. Чешкият хърделист се премести в Нидерландия, за да се подготвя под ръководството на авторитетния специалист Лоран Мюли.

В новата си тренировъчна група Рада застава рамо до рамо с едни от водещите световни атлети, сред които Фемке Брьодерс-Бол, Лике Клавер, Надин Висер, Атила Молнар и сънародничката му Лурдес Глория Мануел.

До момента чехът се налага безапелационно във всички международни състезания в своите възрастови групи, като единственото изключение в шампионската му серия е сребърният медал от световно първенство за юноши под 20 години, завоюван, когато беше едва на 17 години.

"В групата има толкова много изключителни атлети“, споделя Рада. "Досега бях свикнал да тренирам сам или почти сам, така че това е огромна промяна за мен. Всичко това обаче ми доставя удоволствие и е безценно да се уча от толкова успешни състезатели. Там вече беше и Лурдес Глория Мануел. Когато видях нейните резултати, осъзнах, че тази среда може да бъде подходяща и за мен. Беше силна мотивация да видя, че чешки атлети могат да се развиват на толкова високо ниво в чуждестранен отбор.“

Рада е част от изключително силно младо поколение в чешката лека атлетика, което бележи сериозни успехи на 400 метра и 400 метра с препятствия. Сред тях са Линда Боткова – европейска шампионка под 18 години и европейска рекордьорка под 20 години на 400 метра с препятствия, Ондржей Лоупал – бронзов медалист от европейското първенство под 20 години на 400 метра, както и сребърният медалист под 18 години Якуб Марек.

"Не знам каква е тайната, винаги сме имали успехи в бягането на 400 метра гладко и с препятствия“, казва с усмивка състезателят. "Нямаме някаква специална тайна, това просто е Чехия. Бих казал, че това е нашата национална дисциплина – заедно с хвърлянето на копие.“

Въпреки че през изминалия сезон грабна световната титла за юноши под 20 години с европейски рекорд от 48.59 секунди, кампанията му далеч не беше безпроблемна. В началните месеци той срещна трудности при балансирането на училищните задължения със спорта, което доведе до по-колебливо темпо в първите му стартове.

"Сезонът беше доста труден, защото завършвах средното си образование“, разказва Рада. "Трябваше да насоча част от психическата си енергия към училището, което беше необичайно за мен. Имах състезание в Германия и веднага след него трябваше да пътувам с кола до родния си град за дипломирането, което беше в същия ден. Беше напрегнато, имах проблеми с намирането на състезателния ритъм и с увереността в собственото ми тяло. Резултатите ми в началото не бяха добри, но за най-важния старт – световното първенство под 20 години, успях да навляза във форма навреме.“

На шампионата в Юджийн чешкият лекоатлет спечели златото с впечатляваща преднина от 0.64 секунди пред втория, подобрявайки европейския рекорд за юноши под 20 години на руснака Владимир Будко (48.74 секунди), който бе непобеден от 1984 година.

След предстоящата зимна подготовка с новата си група Рада ще премине в следващата възрастова група, като голямата му цел ще бъде продължаване на златната серия на Европейското първенство по лека атлетика под 23 години в Бидгошч през 2027 година.

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