Тереза Маринова към Виктория Ангелова: Ти си на ход - можеш да подобриш световния ми рекорд и да го оставиш български

Олимпийската шампионка в тройния скок от Сидни 2000 Тереза Маринова отправи специално пожелание към европейската и световна шампионка за девойки в дисциплината Виктория Ангелова. Маринова, която получи специален букет от БФЛА за скорошния си рожден ден, пожела на младата българка да подобри нейния световен рекорд за девойки. Постижението на Маринова от 14.62 м е от 1996 г. и все още е на върха във вечната ранглиста при девойките под 20 г. Ангелова има личен рекорд в дисциплината 13.98 м.

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“Имаме страхотно поколение атлети. Имам едно много лично послание и то е към Вики (б.а. Виктория Ангелова). Тази година имах един много специален повод - 30 години от поставянето на световния ми рекорд за девойки. Вики, ти си на ход - силно вярвам, че можеш да подобриш този рекорд, но да го оставиш български. Пожелавам ти го от все сърце”, каза Маринова.

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Снимки: Борислав Трошев