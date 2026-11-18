Италианската звезда в бяганията Надя Батоклети поставя началото на натоварената си зимна кампания с участие в престижния крос “Интернасионал де Атапуерка“ в Испания тази неделя (22 ноември). Състезанието бележи старта на подготовката ѝ за защита на два значими континентални трофея.
Това ще бъде отлична възможност за феновете да видят многократната европейска шампионка в действие преди опита ѝ да спечели трето поредно злато при жените на Европейското първенство по крос-кънтри в Белград на 13 декември.
През пролетта Батоклети ще насочи фокуса си към шосейните бягания. Основната ѝ цел ще бъде защита на титлата на 10 километра по време на Европейското първенство по бягане в сръбската столица, след като триумфира в дебютното издание на надпреварата в Брюксел-Льовен през 2025 година.
На 26 години италианката вече се утвърди като едно от най-ярките имена в историята на европейските шампионати по крос-кънтри. Батоклети завоюва първото си злато при жените в Анталия през 2024 г., а година по-късно дублира успеха си в Лагоа. Преди тези триумфи тя записа по две титли във възрастовите групи до 20 и до 23 години, както и едно сребърно отличие при жените, оформяйки изключителна визитка на международната сцена.
Евентуален трети пореден успех в Белград окончателно ще затвърди статута ѝ сред най-великите бегачки в дисциплината на Стария континент.
По информация на авторитетното италианско издание “Гадзета дело Спорт“, Батоклети е изградила внимателно балансирана програма от кросове и шосейни стартове. След участията в Атапуерка и Белград тя планира да застане на старт в традиционния новогодишен пробег в Болцано на 31 декември.
Графикът ѝ за януари включва още две класически състезания на италианска земя — “Кампачо“ на 6 януари и кроса в Ала дей Сарди на 31 януари. Атлетката ще пропусне изцяло състезанията в зала, за да концентрира силите си върху Европейското първенство по бягане. Като част от финалния етап на подготовката си за десетте километра, тя възнамерява да се включи в бърз шосеен пробег на 5 километра през март.
Освен пред спортните предизвикателства, Батоклети е изправена и пред важен академичен успех. В момента тя довършва дипломната си работа по инженерство в Университета в Тренто и се надява да се дипломира официално в края на март.
Предстоящите месеци се очертават изключително динамични за италианката, която ще преследва нови континентални върхове на трасето паралелно със завършването на висшето си образование.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages