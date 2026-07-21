Виктория Ангелова - момичето с каубойската шапката и скока за историята

На главата й - каубойска шапка. На раменете - българското знаме. А срещу името й - титлата „европейска шампионка“.

Това е Виктория Ангелова. Тя е само на 17 години.

От неделя вечерта нейната слава излезе извън пределите на атлетическия свят. С име, което е орисано да побеждава, тийнейджърката стана европейска шампионка в тройния скок за девойки до 18 години в Риети (Ит). И не само това. Тя подобри личния си рекорд с цели 45 см и постави нов рекорд на шампионатите – 13.98 м.

Всичко това в едва петото състезание по троен скок в живота ѝ.

Виктория Ангелова с европейската титлата на троен скок до 18 години

“Не мога да повярвам какво се случи, каза Ангелова след състезанието в Риети. - Очаквах да скоча повече от личния си рекорд, но не чак толкова. Това е направо лудост. Изключително щастлива съм и благодарна на всички, които ме подкрепяха в този дълъг процес. Измина една година, в която се трудих всеки ден, за да се случи това.“

Звучи като приказка. Само че зад нея стоят години работа, смели решения, спортно семейство и едно момиче, което не се страхува да рискува.

Началото – по детски

Пътят на Виктория започва много преди големия скок в Риети.

Преди девет години тя влиза в школата на Приорити спорт, където неин първи треньор става Магдалена Христова – национална рекордьорка в скока на дължина в зала с 6.91 м.

Тогава Христова работи и като кондиционен треньор в баскетболния Левски, където селекционер е бащата на Виктория – Димитър Ангелов. Така една среща край баскетболното игрище отвежда малката Вики на стадиона и поставя началото на нейния път на слава.

Талантът й се забелязва бързо. Виктория веднага се запалва по Царицата на спортовете, а победите не закъсняват.

„Още тогава си личеше, че е родена да побеждава“, спомня си Магдалена Христова за първите стъпки на бъдещата шампионка. Именно тя изиграва една от най-важните роли в развитието на Виктория – запалва искрата към леката атлетика.

На 11 години Ангелова преминава при Димитър Петров и постепенно идват по-сериозните резултати. На 13 тя печели националната титла по петобой при момичетата до 14 години, а по-късно трупа отличия в скока на дължина и препятствените бягания.

От София до Атина

Следващата голяма крачка идва в края на 2025 г., когато Виктория започва да тренира в Атина. За младата българка това означава нов град и различна тренировъчна среда.

С нейната подготовка се заема българинът, живеещ от десетилетия в гръцката столица, Георги Помашки – един от най-изтъкнатите специалисти в хоризонталните скокове. Името на българския треньор е свързано с успехите на двукратния олимпийски, световен и европейски шампион Милтиадис Тентоглу, както и с редица успешни гръцки състезатели, сред които Олга Васдеки и Параскеви Папахристу.

„Изключително благодарна съм на треньора си – обичам го. Тренирам в Гърция при г-н Помашки заедно с олимпийския шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу и той ме мотивира страшно много. Наистина е прекрасно, че имам възможността да тренирам с тях. За мен е удоволствие, сподели Ангелова. - Помашки е най-спокойният човек на света и непрекъснато се шегува, така че тренировките са много забавни. Целта ми е да остана здрава, да се наслаждавам на всичко и да продължим да вършим същата добра работа, както досега.“

Момиче между баскетболното игрище и пистата

Всъщност, спортът е част от живота на Виктория още преди тя самата да започне да се състезава.

Баща й Димитър Ангелов е бивш национал по баскетбол. Той е многократен шампион на България с отборите на Ямбол, Лукойл и Левски. Ангелов изведе Левски до титла и като треньор.

Майка й Вяра Ангелова също има спортно минало. Тя е бивша спринтьорка, шампионка на България в спринта за девойки с екипа на ЦСКА.

Виктория е ученичка в Националната търговско-банкова гимназия в София. Тя е свежа и усмихната млада дама, която свободно владее английски език. Започнала е да учи и гръцки и вече дори може да се шегува с гръцките журналисти, както показа в Риети.

Друга нейна закачка превърна кадрите с българката в едни от най-запомнящите се на първенството. След победата си в Риети Виктория се появи на пистата с трикольора и каубойска шапка. А зад шапката се крие съвсем истинска тийнейджърска история.

След състезанието Виктория е планирала два дни в Рим – кратка ваканция в разгара на сезона. Докато подготвя багажа си за италианската столица, тя вижда прогнозите за високи температури и решава, че ще й трябва нещо, което да я пази от слънцето. Така си купува „вайръл“, каубойска шапка от Zara. Но си дава едно обещание: ако стане първа, ще сложи шапката след състезанието.

И става първа. Другото вече е история.

А след три седмици Виктория я очаква участие на световно първенство, където ще срещне по-големи девойки, които са две години по-големи от нея. Но тя все още не мисли за това изпитание. Предпочита да се наслади на мига, да остане здрава и да не се натоварва с очаквания. Вярва, че ако съдбата е отредила нещо, то ще се случи.

„Следващата седмица пътувам за Юджийн за световното първенство за юноши и девойки под 20 г. и ще се опитам отново да покажа добро представяне“, искрена е Виктория.

Българска традиция с ново лице

Виктория Ангелова тръгва по вече утъпкания път на една от най-успешните ни атлетически дисциплини. България има изключителна история в тройния скок – от първия ни европейски шампион Георги Стойковски, през олимпийските шампиони Христо Марков и Тереза Маринова, Ива Пранджева с богатата й колекция от медали от световни и европейски първенства и до успехите в по-ново време на Габриела Петрова и Александра Начева.

Сега към тази традиция се прибавя още едно име.

И то носи каубойска шапка.

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