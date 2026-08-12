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Виктория Ангелова: Световното първенство по лека атлетика до 20 г. бе коктейл от емоции

  • 12 авг 2026 | 12:35
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Световната шампионка на троен скок за девойки до 20 години Виктория Ангелова определи турнира като коктейл от емоции, предвид трудното начало и перфектния край, дошъл под формата на златен медал в дисциплината. 17-годишната българска националка се завърна на родна земя и бе посрещната от семейство и приятели.

"Много съм благодарна за всички, които ме посрещнаха на родна земя и ме зарадваха. Помогнаха ми отново да се почувствам така, както се чувствах след състезанието. То бе коктейл от емоции. В началото бе трудно за мен. На косъм влязох във финала, но завърших с положителни емоции и удовлетворение. Усетих, че има повече очаквания към мен и опитах много да не мисля за тях", сподели тя в интервю за БНТ.

Тийнейджърката разкри какви са били мислите й, преди последния опит.

"Преди последния опит си казах "сега или никога". Не знам как се събрах за последния опит. Важното е да съм щастлива от крайния резултат", допълни лекоатлетката.

Ангелова пожела успех на своите съотборници на европейското първенство в Бирмингам.

"Пожелавам си да съм здрава и смятам, че всичко ще се нареди. Пожелавам успех на лекоатлетите на европейското първенство. Нека покажат на какво са способни и най-доброто от себе си. Имаме доста силен състав", добави медалистката.

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Снимки: Startphoto

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