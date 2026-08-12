Виктория Ангелова: Световното първенство по лека атлетика до 20 г. бе коктейл от емоции

Световната шампионка на троен скок за девойки до 20 години Виктория Ангелова определи турнира като коктейл от емоции, предвид трудното начало и перфектния край, дошъл под формата на златен медал в дисциплината. 17-годишната българска националка се завърна на родна земя и бе посрещната от семейство и приятели.

"Много съм благодарна за всички, които ме посрещнаха на родна земя и ме зарадваха. Помогнаха ми отново да се почувствам така, както се чувствах след състезанието. То бе коктейл от емоции. В началото бе трудно за мен. На косъм влязох във финала, но завърших с положителни емоции и удовлетворение. Усетих, че има повече очаквания към мен и опитах много да не мисля за тях", сподели тя в интервю за БНТ.

Тийнейджърката разкри какви са били мислите й, преди последния опит.

"Преди последния опит си казах "сега или никога". Не знам как се събрах за последния опит. Важното е да съм щастлива от крайния резултат", допълни лекоатлетката.

Ангелова пожела успех на своите съотборници на европейското първенство в Бирмингам.

"Пожелавам си да съм здрава и смятам, че всичко ще се нареди. Пожелавам успех на лекоатлетите на европейското първенство. Нека покажат на какво са способни и най-доброто от себе си. Имаме доста силен състав", добави медалистката.

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Снимки: Startphoto