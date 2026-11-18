Джорджия Хънтър Бел се прицели в двоен олимпийски триумф в Лос Анджелис през 2028 г.

Британската лекоатлетка Джорджия Хънтър Бел очерта пределно ясно своите амбиции за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. – тя се стреми към златните медали в бяганията на 800 и 1500 метра. В интервю за “Би Би Си Спорт” тя сподели желанието си да повтори забележителното постижение на легендарната си сънародничка Кели Холмс, която спечели титлите и в двете дисциплини на Олимпиадата в Атина през 2004 г.

След като направи своя олимпийски дебют в Париж през 2024 г., тя остава устремена към най-високите цели и мечтае за първото си световно или олимпийско злато на открито.

“Лос Анджелис 2028 е невероятна възможност за спечелване на олимпийско злато“, коментира Хънтър Бел пред “Би Би Си Спорт“. “При дебюта си на олимпийски игри завоювах бронз и искам да вървя по стъпките на Кели Холмс. Тя направи абсолютно същото.“

“Тя взе бронзов медал на 30-годишна възраст – точно както и аз. В Лос Анджелис аз ще бъда на 34 години, а тя реализира този дубъл тъкмо тогава, което прави предизвикателството наистина привлекателно за мен. Имам отличия от големи първенства и на 800, и на 1500 метра, така че знам, че няма да бъде никак лесно.“

“Но определено мисля за това – дали мога да запиша този дубъл и да възродя подобно постижение, защото от много време никой не го е правил.“

Холмс остава последната атлетка, успяла да спечели олимпийския дубъл на 800 и 1500 метра. Евентуален триумф на Хънтър Бел би бил изключителен подвиг 24 години по-късно.

Графикът на състезанията ще бъде изключително натоварен, но напълно реалистичен. Първият кръг на 800 метра при жените е насрочен за откриващия ден – 15 юли, полуфиналите ще се проведат на 17 юли, а финалното бягане – на 18 юли.

При класиране за финала на 800 метра, още на следващия ден – 19 юли – Хънтър Бел ще трябва отново да застане на старта за сериите на 1500 метра, където полуфиналите и финалът са съответно на 21 и 23 юли.

За да стигне до върха, тя ще трябва да премери сили и да победи своята тренировъчна партньорка и близка приятелка Кили Ходжкинсън на 800 метра, както и други силни съпернички като Одри Веро и Фемке Брьодерс-Бол.

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Снимки: Gettyimages