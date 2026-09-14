Виктория Ангелова пред Sportal.bg: Ще дам всичко от себе си да сбъдна пожеланието на Тереза Маринова за световен рекорд

Виктория Ангелова направи отличен летен сезон, в който спечели европейската титла в тройния скок за девойки под 18 години и стана световна шампионка в същата дисциплина при девойките под 20 години. Готвещата се под ръководството на Георги Помашки талантлива атлетка получи днес специални финансови и предметни награди на специална церемония на БФЛА. С премии беше отличен и самият Помашки. След награждаването Ангелова даде специално интервю за Sportal.bg.

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“В началото на годината имах вътрешна предубеденост, че ще успея да направя добър сезон, но не съм го споделяла на никой, за да не разваля магията. Вярвах, че ще успея да направя силен сезон, резултатите определено ме изненадаха, но са резултат на добра работа”, каза Ангелова пред Sportal.bg.

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Каква е за нея стойността на пожеланието на Тереза Маринова да подобри нейния световен рекорд за девойки от 14.62 м, поставен през 1996 г.: “Определено сега това се издигна като цел в моя план, ако мога да го нарека така. Ще обърна внимание, ще се постарая наистина това да се случи, ще дам всичко от себе си, за да сбъдна това нейно и мое желание.”

Ангелова в момента има най-добро постижение в сектора от 13.98 м.

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“Той също беше шокиран, което за мен беше изненадващо. Него трудно можеш да го шокираш. Той е подготвен за всичко, при него всичко е предвидено. той беше доста учуден, аз също . Може би ми трябваше време да се отпусна, защото за първи път скачах различна от дълъг скок дисциплина. Трябваше ми време да се отпусна и всъщност така започнаха по-добрите резултати”, добави тя.

Какво най-много помага на Ангелова в сектора: “Гледам да съм спокойна. Забелязала съм, че колкото по-спокойна съм на състезание, толкова по-добре се получават нещата. Това е моята тактика. Просто да съм спокойна и да се наслаждавам на състезанието.”

Цялото интервю с младата и талантлива българка може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Трошев