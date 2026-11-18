Дуплантис срещу Каралис: новата ера в овчарския скок

Когато в края на този месец в Монако бъдат връчени годишните награди на Световната атлетика, суперзвездата в овчарския скок Мондо Дуплантис отново ще бъде сред основните претенденти за отличието. Шведският феномен бе номиниран за финалист за шеста поредна година след сезон, в който подобри собствения си световен рекорд до 6.31 метра и коригира пет рекорда на турнири от Диамантената лига.

Въпреки тези върхове, 2026 година ще остане в историята като една от най-тежките в бляскавата кариера на Дуплантис. През последните години въпросът в сектора рядко опираше до това кой ще спечели, а по-скоро колко високо ще скочи Мондо. Тази хегемония обаче срещна сериозен отпор в лицето на нова вълна от амбициозни съперници, водена от гръцкия атлет Емануел Каралис.

Така се стигна до един паметен сезон в дисциплината, изпълнен с многобройни атаки на световния рекорд, неочаквани обрати и едно от най-интригуващите съперничества в историята на леката атлетика.

Дуплантис откри годината в познатия си категоричен стил. През февруари в Упсала той преодоля 6.31 метра, записвайки 15-ата си поправка на световния рекорд. Той демонстрира отлична форма и на старта на Диамантената лига, поставяйки нов рекорд на турнира в Шанхай/Кецяо с 6.12 метра през май.

Първите пукнатини в доминацията му обаче се появиха в Стокхолм, където Дуплантис претърпя шокираща първа загуба във веригата от три години насам. Пред собствена публика той не успя да се справи с 5.90 метра, откривайки пътя към дебютна диамантена победа за австралиеца Къртис Маршал. Резултатът изненада дори самия Маршал, който впоследствие призна, че е смятал победата в Диамантената лига за непостижима при доминацията на Дуплантис.

След като шведът се оттегли за кратка почивка заради сватбата си през юни, Маршал записа втори успех в Осло, а Каралис триумфира в Доха. Дуплантис отговори с авторитетен рекорд на турнира в Париж, но малко след това допусна ново поражение в Лондон, отстъпвайки пред Сам Кендрикс.

Истинската кулминация настъпи през август, когато Каралис започна систематичен щурм срещу позициите на световния лидер. Началото бе поставено в Лозана край Женевското езеро, където двамата сътвориха епичен двубой. След като Каралис регистрира най-доброто си постижение на открито с 6.16 метра, Дуплантис бе принуден да скочи 6.21 метра, за да удържи първото място. Това бе първото състезание в историята, в което двама атлети преодоляват границата от 6.10 метра.

Седмица по-късно в Силезия гъркът отново притисна шампиона, като атакува 6.20 метра в три опита, след като и двамата вече бяха преодолели 6.00 метра.

В Цюрих световният номер две бе на косъм от това да сътвори една от най-големите сензации в атлетиката. На стадион “Лецигрунд“ двамата отново прелетяха над 6.10 метра. Дуплантис взе аванс с 6.15 метра, но Каралис отвърна с феноменален опит от раз на 6.20 метра, подобрявайки националния рекорд на Гърция. Дуплантис реагира с 6.25 метра, което доведе съревнованието до височина на световния рекорд – 6.32 метра. При втория си скок Каралис почти преодоля летвата, закачайки я минимално при падането. Въпреки че шведът взе победата, той никога не бе виждал световния си рекорд под такава директна заплаха.

Развръзката се очакваше на финала на Диамантената лига в Брюксел. Преди състезанието Каралис обеща горещо зрелище за феновете.

Дуплантис обаче получи мускулно разтежение на загрявката и бе принуден да се откаже, пропускайки възможността да се бори за шести пореден диамантен трофей. Каралис се възползва безпощадно от ситуацията. Подкрепян от шумна гръцка агитка на трибуните, той преодоля 6,12 метра, подобри рекорда на турнира на Дуплантис и грабна първия си диамантен трофей в кариерата.

“Като дете гледах Диамантената лига по телевизията в хола си. Дори в най-смелите си мечти не съм вярвал, че един ден ще държа този трофей“, заяви емоционалният победител.

Този успех на Каралис очертава нов баланс на силите в мъжкия овчарски скок. Мондо Дуплантис остава на върха, но шведският рекордьор вече знае, че защитата на трона ще изисква пределна мобилизация във всеки следващ старт.

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Снимки: Gettyimages