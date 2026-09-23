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  3. Голямо име в спорта вдъхнови Виктория Ангелова за каубойската шапка

Голямо име в спорта вдъхнови Виктория Ангелова за каубойската шапка

  • 23 сеп 2026 | 10:05
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Виктория Ангелова стана европейска шампионка в тройния скок за девойки под 18 години и световна за девойки под 20 години през 2026 година. 17-годишната талантлива българка придоби популярност и с една каубойска шапка, която сложи след триумфа си на Европейското в Риети. В “Интервюто на Sportal.bg” тя разкри и каква точно е историята на тази шапка и от коя атлетка е почерпила вдъхновение за това.

“Моята цел беше да съм разпознаваема, знаех, че никой няма да се сети за такова нещо и ще има повече въпроси, ще стане по-интересно. Бях си купила шапката, защото след Европейското щях да остана още два дни в Рим, защото Риети е доста близо до Рим. Тогава беше доста топло в цяла Европа, включително и на състезанието беше много горещо. Реших да нося шапка за екскурзията след това. Тя беше станала доста популярна в социалните мрежи, а аз много обичам да нося шапки по принцип. Всъщност си я взех за екскурзията и не е било планирано да я нося на състезанието, но бях с един и същи куфар - от състезанието директно в Рим. И си казах защо да не я взема, нищо няма да стане. Казах си, че ако стана първа, ще я сложа. Ако не бях станала първа, тази шапка нямаше да види бял свят със сигурност. Но в момента, в който станах първа, първото нещо, което попитах е: “къде е шапката”, за да я сложа. Това е историята”, каза Ангелова в студиото на Sportal.bg.

10 Гостът на "Sportal.bg" с Виктория Ангелова

Всъщност Виктория не избира случайно своята шапка, а вече е виждала нещо подобно от атлетка на много по-високо ниво - олимпийската и световна шампионка в скока на дължина Тара Дейвис-Уудхол: “Да, аз много я харесвам. Тя слага и каубойски ботуши. Даже се бях поразтърсила - тя всъщност е от Тексас и за там е характерно такъв начин на обличане. С нейната шапка тя също предизвиква доста въпроси и запитвания към стила ѝ на обличане. Всъщност е готино, аз доста я харесвам като човек, като личност и като състезател, защото е доста добра. ”

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Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Gettyimages

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