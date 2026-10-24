Истинско приключение за Виктория Ангелова по пътя към Галата на Европейската атлетика в Лозана

Истинско приключение преживя Виктория Ангелова по пътя към Лозана (Швейцария), където тази вечер ще се проведе традиционната Гала на Европейската атлетика – Golden Tracks. 17-годишната българка е сред трите финалистки за престижното отличие

„Изгряваща звезда“ на Европа за 2026 година. Пътуването на световната и европейска шампионка в тройния скок обаче се превърна в истинско изпитание, изпълнено с изпуснати полети, закъснения и промени в маршрута.

Всичко започна вчера, когато Ангелова изпусна полета си от Атина за Женева. Наложи се да ѝ бъде закупен нов билет за полет през Амстердам. Проблемите обаче не приключиха дотук. Заради закъснение при излитането тя не успя да хване и следващия си полет от нидерландската столица до Женева.

След поредния неочакван обрат в организацията на пътуването се включи Европейската атлетика, която осигури на българката самолетен билет до Цюрих. Оттам Ангелова продължи към Лозана с автомобил, при това в компанията на една от големите звезди на световната атлетика – олимпийския шампион в скока на височина Джанмарко Тамбери.

Италианецът също е сред финалистите на тазгодишните награди Golden Tracks, но в категорията „Атлет №1 на Европа“ при мъжете, където конкуренти са му световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис и олимпийският шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу.

След всички премеждия Ангелова успя да стигне до Лозана, където тази вечер ще бъде сред най-големите таланти и звезди на европейската атлетика.

Българката заслужи мястото си сред трите финалистки за „Изгряваща звезда“ след забележителен сезон. През юли тя спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети (Италия) с 13.98 м – рекорд на шампионатите. Месец по-късно триумфира и със световната титла за девойки под 20 години в Юджийн (САЩ) с резултат 13.91 м.

Другите две претендентки за престижното отличие са чехкинята Линда Боткова и словенката Жива Ремиц. Носителите на годишните награди на Европейската атлетика ще бъдат обявени тази вечер на официалната церемония Golden Tracks в Лозана.

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