Виктория Ангелова: На всяко летище, на което пристигнах, плаках!

Истинско приключение преживя Виктория Ангелова по пътя към Лозана (Швейцария), където тази вечер ще се проведе традиционната Гала на Европейската атлетика – Golden Tracks. 17-годишната българка е сред трите финалистки за престижното отличие

„Изгряваща звезда“ на Европа за 2026 година. Пътуването на световната и европейска шампионка в тройния скок обаче се превърна в истинско изпитание, изпълнено с изпуснати полети, закъснения и промени в маршрута.

След всички премеждия Ангелова успя да стигне до Лозана, където тази вечер ще бъде сред най-големите таланти и звезди на европейската атлетика.

Българката заслужи мястото си сред трите финалистки за „Изгряваща звезда“ след забележителен сезон. През юли тя спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети (Италия) с 13.98 м – рекорд на шампионатите. Месец по-късно триумфира и със световната титла за девойки под 20 години в Юджийн (САЩ) с резултат 13.91 м.

Истинско приключение за Виктория Ангелова по пътя към Галата на Европейската атлетика в Лозана

Другите две претендентки за престижното отличие са чехкинята Линда Боткова и словенката Жива Ремиц. Носителите на годишните награди на Европейската атлетика ще бъдат обявени тази вечер на официалната церемония Golden Tracks в Лозана.

“Чувствам се доста спокойно преди церемонията. Много, много не го мисля. Това ще е един бонус за мен. Гледам много, много да не се вживявам, но пък ще съм много щастлива, ако спечеля”, заяви Виктория Ангелова специално в интервю за Sportal.bg.

“На всяко летище, на което пристигнах, плаках! Започнах от тава, че в Атина не ме качиха на самолета, понеже от екипажа някой стюард се бе разболял. Съответно качиха, че 10 човека няма да може да се качат и аз естествено бях една от тези 10 души. Не ме качиха и съответно трябваше да ми се купи билет за церемонията, за да пристигна тук. Купиха два с прекачване. Полетът закъсня и съответно не можех да хвана връзката. Купих си още един билет. Пристигнах на дестинацията, само че не в същия град… Поне в същата държава пристигнах, в която трябваше. Придвижиха ме с автомобил, но пристигнах късно вечерта. Трябваше да пристигна в 1 часа на обяд, а съответно пристигнах в 1 часа през неща”, добави Ангелова.

“Надявам се да са си заслужавали тези мъки, през които преминах вчера. Настроена съм позитивно”, каза още Виктория Ангелова пред Sportal.bg.

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