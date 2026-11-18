Задава се голям проблем в efbet Лига, правило може да удари тежко национали от Левски и ЦСКА

През следващата година всички отбори от efbet Лига ще трябва да започват с поне един футболист до 21 години (роден на или след 1 януари 2006 г.) и да остане поне 45 минути на терена.

До момента елитните ни тимове са задължени да използват играч до 23 години, но от следващия сезон възрастта пада с 24 месеца.

Оказва се обаче, че нововъведението има не само плюсове, но и минуси. Най-сериозният негатив е, че много млади състезатели, включително и национали от представителния мъжки тим на България, могат да загубят титулярните си места по служебен път.

Като съвсем реалистичен вариант можем да посочим вратарския пост в Левски. Към момента №1 под рамката е Светослав Вуцов. Ако “сините” не намерят подходящ полеви състезател да покрие правилото, съществува голяма вероятност 24-годишният страж да отстъпи мястото си на 18-годишния Огнян Владимиров.

Същото е положението и при ЦСКА. На новото правило вече няма да отговарят Теодор Иванов и Петко Панайотов, които са и национални състезатели. Една от алтернативите е талантливият централен защитник Алекс Тунчев. Според мнозина той все още не е на нивото на 22-годишния Иванов, но съществува вероятност правилото да му осигури титулярна позиция.

Такива казуси има в почти всички отбори. Титуляри, навършили 21 години, да загубят местата си за сметка на техни 20-годишни съотборници и част от тях да приключат рано-рано кариерите си.

Ето с кои футболисти до 21 години разполагат отборите в елита към настоящия момент и са алтернатива за титуляри през сезон 2027/2028:

ЦСКА

Даниел Николов - 20 години, 0 мача, от дублиращия отбор

Васил Каймаканов - 19 години, нападател, 2 мача

Алекс Тунчев - 17 години, защитник, 0 мача

От следващия сезон Петко Панайотов и Теодор Иванов няма да отговарят на правилото.

Левски

Огнян Владимиров - вратар, 18 години, 4 мача

Стивън Стоянчов - нападател, 19 години, 7 мача

Антон Манов - полузащитник, 18 години, 0 мача

Адриан Райчев - нападател, 20 години, 1 мач

От следващия сезон Асен Митков няма да отговаря на правилото.

Лудогорец

Александър Панайотов - трети вратар, 17 години, 0 мача

Михаил Полендаков - защитник, 19 години, 2 мача

Александър Маринов - полузащитник, 19 години, 4 мача

Симеон Шишков - защитник, 20 години, 12 мача

Георги Петев - нападател, 20 години, 0 мача

Елисей Съров - халф, 18 години, 0 мача

ЦСКА 1948

Калоян Стрински - халф, 20 години, 2 мача

Красимир Янакиев - халф, 16 години, 0 мача

Данило Тарасенко - нападател, 18 години, 7 мача

Марто Бойчев - халф, 18 години (в момента е преотстъпен на Рилски спортист)

От следващия сезон Алекс Божев (национал на България) няма да отговаря на правилото.

Ботев (Пловдив)

Николай Пранджев - вратар, 20 години, 0 мача

Ивайло Видев - защитник, 20 години, 1 мач

Велиян Видолов - нападател, 20 години, 7 мача

Арда

Виктор Любенов - защитник, 20 години, 13 мача

Бурак Акънджъ - халф, 20 години, 1 мач

Преслав Бачев - нападател, 20 години, 12 мача

Спартак (Варна)

Даниел Павлов - защитник, 16 години, 0 мача

От следващия сезон Цветослав Маринов - халф, 21 години, 13 мача - няма да отговаря на правилото.

Славия

Мартин Георгиев - защитник, 19 години, 1 мач

Максимилиан Лазаров - защитник, 17 години, 0 мача

Емилиян Гогев - халф, 18 години, 4 мача

Борис Тодоров - халф, 19 години, 6 мача

Васил Казълджиев - нападател, 20 години, 13 мача

Черно море

Антоан Манасиев - трети вратар, 19 години, 0 мача

Емануил Няголов - защитник, 18 години, 5 мача

Георги Венциславов - защитник, 20 години, 4 мача

Кристиан Михайлов - защитник, 18 години, 0 мача

Петър Маринов - халф, 20 години, 0 мача

Дунав

Тодор Кънев - четвърти вратар, 17 години, 0 мача

Станислав Йовков - защитник, 18 години, 1 мач

Кристиян Бойчев - нападател, 21 години, 11 мача - отпада

Локомотив (Пловдив)

Денис Кирашки - защитник, 18 години, 1 мач

Стефан Гочев - халф, 18 години, 0 мача

Димитър Мрънков - халф, 18 години, 4 мача

Аксел Велев - нападател, 19 години, 6 мача

Септември

Валентин Димитров - вратар, 20 години, 0 мача

Александър Радков - вратар, 20 години, 0 мача

Кубрат Йонашчъ - защитник, 20 години, 13 мача

Борислав Стоичков, защитник, 18 години, 2 мача

Венцислав Михайлов - халф, 18 години, 1 мач

Александър Вутов - халф, 17 години, 0 мача

Александър Джамов - нападател, 19 години, 13 мача

Никола Генчев - нападател, 17 години, 2 мача

Владимир Иванов - вратар, 21 години 14 мача - отпада

Ботев (Враца)

Мартин Димитров - защитник, 19 години, 2 мача

Мирослав Цонев - халф, 16 години, 0 мача

Абдула Кичуков - халф, 19 години, 8 мача

Филип Гигов - нападател, 19 години, 9 мача

Самуил Мечев - нападател, 18 години, 4 мача

Локомотив (София)

Цветан Цветков - вратар, 17 години, 0 мача

Калоян Йорданов - вратар, 17 години, 0 мача

Кристиан Чачев - халф, 20 години, 3 мача

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