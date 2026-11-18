През следващата година всички отбори от efbet Лига ще трябва да започват с поне един футболист до 21 години (роден на или след 1 януари 2006 г.) и да остане поне 45 минути на терена.
До момента елитните ни тимове са задължени да използват играч до 23 години, но от следващия сезон възрастта пада с 24 месеца.
Оказва се обаче, че нововъведението има не само плюсове, но и минуси. Най-сериозният негатив е, че много млади състезатели, включително и национали от представителния мъжки тим на България, могат да загубят титулярните си места по служебен път.
Като съвсем реалистичен вариант можем да посочим вратарския пост в Левски. Към момента №1 под рамката е Светослав Вуцов. Ако “сините” не намерят подходящ полеви състезател да покрие правилото, съществува голяма вероятност 24-годишният страж да отстъпи мястото си на 18-годишния Огнян Владимиров.
Същото е положението и при ЦСКА. На новото правило вече няма да отговарят Теодор Иванов и Петко Панайотов, които са и национални състезатели. Една от алтернативите е талантливият централен защитник Алекс Тунчев. Според мнозина той все още не е на нивото на 22-годишния Иванов, но съществува вероятност правилото да му осигури титулярна позиция.
Такива казуси има в почти всички отбори. Титуляри, навършили 21 години, да загубят местата си за сметка на техни 20-годишни съотборници и част от тях да приключат рано-рано кариерите си.
Ето с кои футболисти до 21 години разполагат отборите в елита към настоящия момент и са алтернатива за титуляри през сезон 2027/2028:
ЦСКА
Даниел Николов - 20 години, 0 мача, от дублиращия отбор
Васил Каймаканов - 19 години, нападател, 2 мача
Алекс Тунчев - 17 години, защитник, 0 мача
От следващия сезон Петко Панайотов и Теодор Иванов няма да отговарят на правилото.
Левски
Огнян Владимиров - вратар, 18 години, 4 мача
Стивън Стоянчов - нападател, 19 години, 7 мача
Антон Манов - полузащитник, 18 години, 0 мача
Адриан Райчев - нападател, 20 години, 1 мач
От следващия сезон Асен Митков няма да отговаря на правилото.
Лудогорец
Александър Панайотов - трети вратар, 17 години, 0 мача
Михаил Полендаков - защитник, 19 години, 2 мача
Александър Маринов - полузащитник, 19 години, 4 мача
Симеон Шишков - защитник, 20 години, 12 мача
Георги Петев - нападател, 20 години, 0 мача
Елисей Съров - халф, 18 години, 0 мача
ЦСКА 1948
Калоян Стрински - халф, 20 години, 2 мача
Красимир Янакиев - халф, 16 години, 0 мача
Данило Тарасенко - нападател, 18 години, 7 мача
Марто Бойчев - халф, 18 години (в момента е преотстъпен на Рилски спортист)
От следващия сезон Алекс Божев (национал на България) няма да отговаря на правилото.
Ботев (Пловдив)
Николай Пранджев - вратар, 20 години, 0 мача
Ивайло Видев - защитник, 20 години, 1 мач
Велиян Видолов - нападател, 20 години, 7 мача
Арда
Виктор Любенов - защитник, 20 години, 13 мача
Бурак Акънджъ - халф, 20 години, 1 мач
Преслав Бачев - нападател, 20 години, 12 мача
Спартак (Варна)
Даниел Павлов - защитник, 16 години, 0 мача
От следващия сезон Цветослав Маринов - халф, 21 години, 13 мача - няма да отговаря на правилото.
Славия
Мартин Георгиев - защитник, 19 години, 1 мач
Максимилиан Лазаров - защитник, 17 години, 0 мача
Емилиян Гогев - халф, 18 години, 4 мача
Борис Тодоров - халф, 19 години, 6 мача
Васил Казълджиев - нападател, 20 години, 13 мача
Черно море
Антоан Манасиев - трети вратар, 19 години, 0 мача
Емануил Няголов - защитник, 18 години, 5 мача
Георги Венциславов - защитник, 20 години, 4 мача
Кристиан Михайлов - защитник, 18 години, 0 мача
Петър Маринов - халф, 20 години, 0 мача
Дунав
Тодор Кънев - четвърти вратар, 17 години, 0 мача
Станислав Йовков - защитник, 18 години, 1 мач
Кристиян Бойчев - нападател, 21 години, 11 мача - отпада
Локомотив (Пловдив)
Денис Кирашки - защитник, 18 години, 1 мач
Стефан Гочев - халф, 18 години, 0 мача
Димитър Мрънков - халф, 18 години, 4 мача
Аксел Велев - нападател, 19 години, 6 мача
Септември
Валентин Димитров - вратар, 20 години, 0 мача
Александър Радков - вратар, 20 години, 0 мача
Кубрат Йонашчъ - защитник, 20 години, 13 мача
Борислав Стоичков, защитник, 18 години, 2 мача
Венцислав Михайлов - халф, 18 години, 1 мач
Александър Вутов - халф, 17 години, 0 мача
Александър Джамов - нападател, 19 години, 13 мача
Никола Генчев - нападател, 17 години, 2 мача
Владимир Иванов - вратар, 21 години 14 мача - отпада
Ботев (Враца)
Мартин Димитров - защитник, 19 години, 2 мача
Мирослав Цонев - халф, 16 години, 0 мача
Абдула Кичуков - халф, 19 години, 8 мача
Филип Гигов - нападател, 19 години, 9 мача
Самуил Мечев - нападател, 18 години, 4 мача
Локомотив (София)
Цветан Цветков - вратар, 17 години, 0 мача
Калоян Йорданов - вратар, 17 години, 0 мача
Кристиан Чачев - халф, 20 години, 3 мача