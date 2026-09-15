Номинираха Виктория Ангелова за “Изгряваща звезда” на Европа за 2026 г.

Европейската и световна шампионка в тройния скок за девойки Виктория Ангелова попадна сред десетте номинирани за приза “Изгряваща звезда” на Европа за 2026 г.

През юли възпитаничката на Георги Помашки спечели европейската титла при 18-годишните в Риети с личен рекорд и най-добър резултат в света за годината при девойките под 20 години - 13.98 м, а през август победи и на шампионата на планетата при 20-годишните в американския град Юджийн.

Съпернички на Ангелова за приза са:

- европейската шампионка до 18 г. и рекордьорка за девойки до 20 г. на 400 м с препятствия Линда Боткова (Чехия)

- европейската шампионка до 18 г. на 100 м Кели Ан Дуала (Италия)

- носителката на световната титла и европейска рекордьорка при девойките до 20 г. на 5000 м спортно ходене Серена ди Фабио (Италия)

- европейската шампионка под 18 г. в хвърлянето на диск Марина Хаджикоста (Кипър)

- европейската шампионка под 18 г. на 400 м Елени Яковаки (Гърция)

- Анастазия Куш (Полша), бронзова медалистка на 400 м/пр на Световното под 20 г. в Юджийн

- Алиса Лаунонен (Финландия), шампионка на Европа под 18 години на седмобой

- Жива Ремиц (Словения) европейска и световна шампионка в двете възрасти при девойките на 800 м и европейска рекордьорка на 800 м в зала за девойки под 18 г.

- Енни Вирьонен (Финландия) - световна шампионка в седмобоя при девойките под 20 г.

За гласуването се взимат предвид гласовете на четири отделни панела - експертите на Европейската атлетика, членовете на атлетическата асоциация на Стария континент, медийния вот и вотът на публиката, като всеки един от тези гласувания определя по 25% от общата оценка за всяка една от състезателките.

Ако искате да подкрепите Виктория Ангелова в битката за отличието, може да го направите ТУК!

Миналата година номиниран за същото отличие, но при мъжете, беше Божидар Саръбоюков, който спечели европейската титла в зала в скока на дължина при мъжете. Той беше сред тримата финалисти, но победата в тази категория заслужи полякът Хуберт Трошчанка, който спечели световната титла за юноши в десетобоя със световен рекорд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google