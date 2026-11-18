Румен Радев посрещна Карлос Насар, ММС ще награди спортиста със 110 000 евро

Премиерът Румен Радев посрещна в Министерския съвет шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар.

“За нас е огромно удоволствие да посрещнем днес не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост. Карлос, добре дошъл в Министерския съвет. Твоя последен невероятен триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, дисциплина и всеотдаденост може да бъде покорен и най-високия праг. Може би твоята най-голяма победа е това, че вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. Даваш им ценен урок – че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд, всеотдайност, характер и достойнство“, заяви министър-председателят.

“Във време, в което нашите млади хора имат нужда от истински пример, ти си примерът, който не само говори за успеха, а го доказва с всяко едно свое действие. Затова твоята победа е послание за възможностите на България и за бъдещето ни, което можем да изградим, когато имаме смелост да вярваме и воля да постигаме“, добави Радев.

Спортният министър Енчо Керязов обяви, че Министерството на младежта и спорта ще награди Карлос Насар с парична премия от 110 000 евро.

“78 600 евро по Наредба 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения. Паричната премия е безпрецедентна, най-голямата, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт у нас. Карлос, държавата ти благодари не само за високите ти постижения, но и за примера, който даваш на хиляди деца и младежи“, заяви Керязов.

Карлос благодари на Радев за поканата и на Керязов за наградата: "Благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!“

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“България е в дълг пред Карлос, пред неговите съотборници и пред множеството български спортисти и треньори, които въпреки недостатъчното финансиране и неадекватните условия продължават да изумяват света с победи. Затова днес ще вземем решение за отпускане на 2 млн. евро за ремонт на Комлекс „Спортпалас“ - Варна, така че националният ни отбор по вдигане на тежести, националният ни отбор по художествeна гимнастика и ред други спортове най-накрая да имат условия, отговарящи на техния талант и устрем към победата“, обяви още Радев.

novini.bg



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