Виктория Ангелова стана световна шампионка до 20 години в тройния скок

Българският отбор завърши триумфално участието си на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13.91 м (-1.9 м/с) за победата в тройния скок.

Нейни подгласнички станаха Дария Винчеану (Румъния) с 13.70 м (0.3) и Ана Естрела Де Леон (Испания) с 13.58 м (-1.4). Само преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели и европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките – 13.98 м.

Със златния медал на Виктория България се нарежда в топ 20 на шампионата. Рекордният отбор на България, съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти: Зинга Барбоза Фирмино – 6-и на троен скок и Димо Андреев – 12-и на чук.

Смесената щафета 4х100 м в състав Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 м с препятствия (13.23 сек) в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, заемайки почетното 10-о място в полуфиналите.

Виктория и останалите ни национали се прибират на 11 август в 22:40 ч. с полет от Франкфурт.

Шампионите на България на световни първенства под 20 години през годините:

Светла Димитрова-Пищикова – седмобой (1986 и 1988)



Ива Пранджева – скок дължина (1990)

Илиян Илиев – диск (1990)

Нора Иванова – 100 м (1996)

Тереза Маринова – троен скок (1996)

Петър Дачев – скок дължина (1998)

Георги Иванов – гюле (2004)

Тезджан Наимова – 100 м (2006) и 200 м (2006)



Александра Начева – троен скок (2018)

Пламена Миткова – скок дължина (2022)

Виктория Ангелова – троен скок (2026)

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