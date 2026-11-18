Питас и Лапоухов са лидери по изиграни минути в Европа

ЦСКА е лидер в първенството, вдигна Суперкупата на България и продължава участието си в Европа и турнира за Купата. Тимът се наслаждава на най-интензивния си сезон от много време насам, а натоварването за трима "червени" футболисти е наистина внушителни. Йоанис Питас, Фьодор Лапухов и Макс Ебонг попадат в Топ 10 на най-натоварените играчи от елитните първенства на континента през кампанията, като кипърският нападател е №1 по изиграни срещи, а вратарят – по минути.

С достигането до основната фаза на Лигата на конференциите след осем двубоя в квалификациите на Лига Европа ЦСКА си гарантира най-дългата европейска кампания в историята – поне 14 мача. Единайсет вече са изиграни, а предстоят още три до края на годината. Към тях се добавят 14 шампионатни кръга и по един сблъсък за Купата и Суперкупата на България. Равносметката е 27 официални мача за малко повече от четири месеца. За националите обаче натоварването е още по-голямо, защото паузите в клубния календар всъщност са ангажименти с представителните отбори.

Най-яркият пример е Питас. Кипърският нападател вече има 32 двубоя и 2438 минути за ЦСКА и националния отбор. При други обстоятелства подобни показатели биха били нормални за цял сезон, а сега са натрупани още до средата на ноември! Стрелецът е започнал като титуляр 28 от тези мачове, а само четири пъти е влизал от пейката – три в първенството и веднъж за купата. Той неизменно е бил сред стартовите единайсет и в шестте срещи на Кипър от Лигата на нациите.

Лапухов дели втората позиция с 30 участия, но никой в подреждането не може да се сравнява с неговите 2730 минути. Беларуският страж бе под рамката във всички 14 шампионатни двубоя, в десетте европейски срещи (б.а. – включително продълженията срещу Карабах), за Суперкупата и в петте си мача за националния отбор. Това е еквивалент на повече от 30 пълни срещи, без дори да е настъпила зимната пауза.

Още един национал на Беларус – Макс Ебонг, допълва тройното присъствие на ЦСКА в челната десетка. Полузащитникът е осми с 28 мача и 2275 минути. Само три пъти не е започвал като титуляр, а за страната си е стартирал и в шестте двубоя от Лигата на нациите. Така трима от ключовите футболисти на червените практически нямат възможност да използват прекъсванията на първенството за възстановяване. А това изправя Маркус Гиздол пред необходимостта да дозира силите им в предстоящия натоварен график до края на годината.

ЦСКА взима четирима нови през зимата

Общото между водачите в класацията е показателно – всички са национали на отбори, които започнаха европейския си поход още от първия квалификационен кръг и стигнаха до основната фаза. Трети с 30 срещи и 2357 минути е Никушор Банку от Университатя Крайова, който е трансферна цел на Лудогорец. Румънецът и съотборниците му бяха елиминирани от Левски през лятото в пресявките на Шампионската лига, но също продължиха европейската си кампания и сега са в ЛК.

"Сините" пък имат двама представители в Топ 25, при това без да са национали. Португалецът Сержиньо е 22-ри с 26 срещи и 2008 минути, а бразилецът Рейналдо – 24-ти с 26 двубоя и 1785 минути. За отправна точка на класацията е взет 7 юли, когато започнаха квалификациите в евротурнирите. При първенствата с календар пролет–есен мачовете преди тази дата не са отчетени.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google