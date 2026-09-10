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Александра Начева за конкуренцията: Възхищавам се на Габи, Виктория Ангелова е голям талант

  • 10 сеп 2026 | 16:22
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Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август, но винаги е показвала уважение към своите конкурентки. В “Интервюто на Sportal.bg” 25-годишната пловдивчанка говори за Габриела Петрова и Виктория Ангелова, като не спести положителните си думи за другите две талантливи българки в тройния скок в момента.

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“Аз на Габи страшно много ѝ се възхищавам. Тя е десет пъти по-голям професионалист от мен. Никога няма да достигна нейното ниво на професионализъм. С нейната дълга кариера и след толкова травми да се появи на този финал и то в такава форма. Това беше малшанс наистина - както сега се получи аз да взема медал, а тя не, следващия път може да е обратното. Бяхме много добре подготвени. Видяхме дори италианката Ерика, която в квалификацията скочи 14.50 м, а на финала отпадна от осмицата. Тя със сигурност е много разочарована. Това е спортът - този път ще съм аз, следващия път ще е Габи. Никой не трябва да ѝ се сърди и никой не трябва да е разочарован по някакъв начин. По-скоро тя трябва да се мотивира за следващия път и отново да влезе в такава добра форма и да я покаже”, каза Начева в студиото на Sportal.bg.

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Тя похвали и световната и европейска шампионка за девойки Виктория Ангелова: “С Вики се запознахме зимата преди моя Световен шампионат, когато отидохме на лагер в Гърция. Тя е прекрасен човек, аз много я харесвам. Тя е оставила всичко, което има тук в България, за да се труди в друга държава и да постига мечтите си. За нея животът е спорт - много ѝ се радвам и възхищавам. Просто се надявам и ѝ пожелавам тя да няма този труден преход, който имах аз, а да се получат плавно нещата. Аз много щях да се радвам, ако беше подобрила моя рекорд, защото я харесвам и като човек, и като спортист. За мен тя е страшно надарена, има талант. Една уникална съвкупност плюс това, че попада в ръцете на професионалист като Георги Помашки, който е българин, радваме му се. Сега той може да бъде на една талантлива българка в моята дисциплина и аз съм много щастлива за това.”

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Трошев

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