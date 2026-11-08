Виктория Ангелова с номинация за още една награда

Виктория Ангелова получи номинация за още една престижна награда. Класацията е на престижното атлетическо издание Athletics Weekly, а в номинациите попадна и българската надежда Виктория Ангелова, която по-рано през годината беше избрана за “Изгряваща звезда на годината” в Европа при жените.

Макар че няма материален награден фонд, читателският вот носи огромен престиж за атлетите, посветили живота си на пистата и сектора.

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

Европейската шампионка в тройния скок за девойки под 18 години и световна под 20 години Ангелова попадна сред шестте атлетки, които са номинирани за “Международна атлетка под 20 години”. Другите две финалистки за “Изгряваща звезда” Линда Боткова (европейска шампионка под 18 г. на 400 м/пр и световна под 20 г. в същата дисциплина) и Жива Ремич (европейска шампионка под 18 г. и световна под 20 г. на 800 м) също са сред номинираните. Останалите три са американката Миа Максуел (световна шампионка под 20 г. на 100 и 200 м), нигерийката Джесика Оджи (първата световна шампионка под 20 г. за родината си, след като спечели титлата на гюле в Юджийн, има и сребро от Игрите на Британската общност) и китайката Ян Дзю, която излезе на второ място във вечната ранглиста при жените в хвърлянето на копие със 71.74 м, което е и световен рекорд за девойки под 20 г.

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