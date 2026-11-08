Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Виктория Ангелова с номинация за още една награда

  • 8 ное 2026 | 13:45
  • 1131
  • 0

Виктория Ангелова получи номинация за още една престижна награда. Класацията е на престижното атлетическо издание Athletics Weekly, а в номинациите попадна и българската надежда Виктория Ангелова, която по-рано през годината беше избрана за “Изгряваща звезда на годината” в Европа при жените.

Макар че няма материален награден фонд, читателският вот носи огромен престиж за атлетите, посветили живота си на пистата и сектора.

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката
Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

Европейската шампионка в тройния скок за девойки под 18 години и световна под 20 години Ангелова попадна сред шестте атлетки, които са номинирани за “Международна атлетка под 20 години”. Другите две финалистки за “Изгряваща звезда” Линда Боткова (европейска шампионка под 18 г. на 400 м/пр и световна под 20 г. в същата дисциплина) и Жива Ремич (европейска шампионка под 18 г. и световна под 20 г. на 800 м) също са сред номинираните. Останалите три са американката Миа Максуел (световна шампионка под 20 г. на 100 и 200 м), нигерийката Джесика Оджи (първата световна шампионка под 20 г. за родината си, след като спечели титлата на гюле в Юджийн, има и сребро от Игрите на Британската общност) и китайката Ян Дзю, която излезе на второ място във вечната ранглиста при жените в хвърлянето на копие със 71.74 м, което е и световен рекорд за девойки под 20 г.

Може да подкрепите Виктория Ангелова със своя глас ТУК!!!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Обявиха финалистите за феърплей в Световната атлетика за 2026 г.

Обявиха финалистите за феърплей в Световната атлетика за 2026 г.

  • 8 ное 2026 | 10:17
  • 1004
  • 0
Любопитни факти за европейската шампионка Ема Заплеталова

Любопитни факти за европейската шампионка Ема Заплеталова

  • 8 ное 2026 | 09:23
  • 2102
  • 0
Пуснаха в продажба първите билети за Диамантената лига през 2027 г.

Пуснаха в продажба първите билети за Диамантената лига през 2027 г.

  • 8 ное 2026 | 08:55
  • 769
  • 0
Мохамед Абдилаахи се завръща на пистата през януари след контузия

Мохамед Абдилаахи се завръща на пистата през януари след контузия

  • 8 ное 2026 | 08:24
  • 695
  • 0
Асафа Пауъл се впуска в треньорството в памет на своя наставник и с поглед към Ноа Лайлс

Асафа Пауъл се впуска в треньорството в памет на своя наставник и с поглед към Ноа Лайлс

  • 5 ное 2026 | 19:47
  • 1046
  • 0
Българските атлети поеха към Младежките олимпийски игри в Дакар

Българските атлети поеха към Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 5 ное 2026 | 17:53
  • 1474
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА

Левски без две от големите си звезди за дербито с ЦСКА

  • 8 ное 2026 | 13:08
  • 21395
  • 58
Спартак 2:2 Арда, домакините върнаха два гола

Спартак 2:2 Арда, домакините върнаха два гола

  • 8 ное 2026 | 15:14
  • 7079
  • 10
Втора лига на живо: Вихрен поведе

Втора лига на живо: Вихрен поведе

  • 8 ное 2026 | 15:00
  • 7628
  • 1
Левски и ЦСКА в битка за върха

Левски и ЦСКА в битка за върха

  • 8 ное 2026 | 07:30
  • 31934
  • 165
Съставите на Кристъл Палас и Ливърпул

Съставите на Кристъл Палас и Ливърпул

  • 8 ное 2026 | 14:56
  • 427
  • 0
Съставите на Дженоа и Милан, Владимиров чака дебюта си от пейката

Съставите на Дженоа и Милан, Владимиров чака дебюта си от пейката

  • 8 ное 2026 | 14:58
  • 403
  • 0