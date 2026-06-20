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  3. Виктория Ангелова подобри личния си рекорд в тройния скок с 28 см

Виктория Ангелова подобри личния си рекорд в тройния скок с 28 см

  • 20 юни 2026 | 20:03
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Виктория Ангелова подобри личния си рекорд в тройния скок с 28 см

Водачката в европейската ранглиста за девойки под 18 години за 2026 г. Виктория Ангелова прибави 28 сантиметра към личния си рекорд за шестото си място в тройния скок на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. 17-годишната българка, която наскоро постигна 13.25 м на състезание в Атина, днес се приземи на 13.53 м (-0.5 м/сек) в единствения си успешен опит. Другата българка в дисциплината Галина Николова също завърши с личен рекорд и с 13.42 м (+1.6 м/сек) на седмо място.

Балканската титла в тройния скок при дамите взе гъркинята Спиридула Кариди с 14.09 м (0.0 м/сек), следвана от другата представителка на Гърция Оксана Коренева с 14.00 м (+1.8 м/сек). Трета е молдовката Лилиана Дабиджа с личен рекорд от 13.66 м.

В хвърлянето на чук при мъжете Валентин Андреев зае осмата позиция с 69.63 м.

Снимка: БФЛА

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