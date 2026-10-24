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Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

  • 24 окт 2026 | 21:28
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Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

Виктория Ангелова направи изключително запомняща се година и закономерно беше избрана за “Изгряваща звезда на Европа” при девойките в атлетиката. Европейската шампионка в тройния скок при девойките под 18 години и световна за девойки под 20 г. беше наградена на специална Гала вечер в Лозана (Швейцария) днес. По-рано през сезона Ангелова спечели и приза за “Изгряваща звезда на Балканите” за 2026 г.

През отиващата си година подготвящата се под ръководството на Георги Помашки атлетка триумфира с европейската титла под 18 години в Риети с личен рекорд от 13.98 метра, като това беше едва нейното пето състезание в тази дисциплина. След това тя взе злато и на Световното под 20 г. в Орегон, където стигна до първото място в своя последен опит.

Ангелова изпревари за отличието Линда Боткова (Чехия) и Жива Ремич (Словения). Боткова също спечели златни отличия на Европейското под 18 г. и на Световното под 20 г. в бягането на 400 метра с препятствия. Освен това чехкинята подобри и 43-годишния европейски рекорд на 400 м/пр за девойки под 20 г.

Словенката Ремич също стана европейска шампионка под 18 г. и световна под 20 г., но в бягането на 800 метра.

Миналата година Божидар Саръбоюков беше сред тримата финалисти за “Изгряваща звезда на Европа” при юношите, след като триумфира като европейски шампион в скока на дължина при мъжете в зала, а освен това грабна и медал на континенталния форум под 23 г. Тогава той беше изпреварен за първото място в тази категория от поляка Хуберт Трошчанка, който стана стана европейски шампион в десетобоя при юношите и подобри световния рекорд под 20 години в тази дисциплина.

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