Националният отбор получи 17 гола през 2026-а, 45 футболисти носиха герба

Националният отбор по футбол изигра десет мача през 2026 година - два на приятелския турнир FIFA Series, два контролни и шест в Лига на нациите. В тези срещи нашите реализираха 17 гола и получиха толкова. С най-много попадения (4) за България през календарната година е крилото Марин Петков. Единственият хеттрик пък беше дело на нападателя Владимир Николов - срещу Соломонови острови. Общо 45 футболисти носиха националната фланелка през 2026-а, като Александър Димитров водеше тима в шест двубоя, а Атанас Рибарски в заключителните четири.

Мачовете на България през 2026 година:



България 10:2 Соломонови острови

Индонезия 0:1 България

България 0:1 Черна гора

Молдова 2:2 България

България 1:2 Люксембург

България 0:0 Естония

Исландия 3:0 България

Люксембург 0:2 България

България 0:5 Исландия

Естония 2:1 България

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Футболистите в националния отбор през 2026 г. и клубовете им към днешна дата:

Вратари:



Пламен Андреев (Дебрецен)

Димитър Митов (Санкт Паули)

Даниел Наумов (Ботев Пловдив)

Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Мартин Величков (Локомотив София)



Защитници:



Валентин Антов (Монца)

Росен Божинов (Пиза)

Кристиан Димитров (Левски)

Патрик-Габриел Галчев

Мартин Георгиев (АЕК)

Андреа Христов (Визела)

Петко Христов (Специя)

Теодор Иванов (ЦСКА)

Християн Петров (Хееренвеен)

Симеон Шишков (Лудогорец)

Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева)

Емил Ценов (Оренбург)

Иван Турицов (Динамо Батуми)

Стефан Велков (Сьонерюск)

Димитър Велковски (Арда)



Полузащитници:



Ефе Али (Локомотив Пловдив)

Берк Бейхан (Черно море)

Асен Чандъров (Ботев Пловдив)

Ивайло Чочев (Лудогорец)

Илия Груев (Лийдс)

Никола Илиев (Ботев Пловдив)

Светослав Ковачев (Арда)

Андриан Краев (Апоел Тел Авив)

Филип Кръстев (Цволе)

Петко Панайотов (ЦСКА)

Иван Панков (АЕК Ларнака)

Кристиян Стоянов (Славия)

Борислав Цонев (ЦСКА 1948)

Доминик Янков (Арда)



Нападатели:



Кристиян Балов (Цървена звезда)

Здравко Димитров (Мардин 1969)

Атанас Илиев (ЦСКА 1948)

Станислав Иванов (Арда)

Георги Лазаров (Черно море)

Мартин Минчев (Краковия)

Владимир Николов (Славия)

Лукас Петков (Елверсберг)

Марин Петков (Ал-Таавон)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

Тонислав Йорданов (Кишварда)

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