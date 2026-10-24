Виктория Ангелова: Искам да докажа, че това е само началото

Младата надежда на българската лека атлетика Виктория Ангелова беше много щастлива след церемонията в Лозана, на която беше избрана за “Изгряваща звезда на Европа” при девойките. В интервю за Sportal.bg след награждаването тя подчерта, че няма да се възгордее и си поставя още по-големи цели оттук нататък.

“Чувството, когато излязох на сцената, беше невероятно. Радвам се, че съм първата българка, която печели тази награда. Това е голяма чест за мен и се надявам да продължа да радвам нашия народ”, сподели Вики.

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

“Определям спечелването на това отличие като сбъдната мечта. Преди да обявят името ми, сърцето ми щеше да изскочи от тялото. Усещането е неописуемо”, призна Ангелова.

“Опитвам се винаги да подхождам с хумор и да се държа приятелски с всички. Каубойската шапка? Този път забравих да я взема”, каза с усмивка Вики.

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"Семейството ми много ме подкрепя. Те постоянно са с мен. Днес бяха много притеснени, докато аз се чувствах по-спокойна. Моят треньор Георги Помашки ми каза да се забавлявам и да се насладя на изживяването. Това и направих. Сега ще си намеря телефона и ще му се обадя, за да му разкажа как е минало”, продължи талантливата българка.

“Сигурна съм, че успехите до момента няма да ми повлияят негативно. Това е стимул и няма да си вдигна главата прекалено много. Искам да докажа, че това е само началото”, изтъкна Виктория Ангелова.

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Снимки: Sportal.bg