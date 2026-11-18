Урните за жребия за Евро 2028 са пет, като България се намира в предпоследната. На 6 декември в Белфаст ще се подредят 12-те групи за кампанията, която стартира догодина. На финалите в Англия, Шотландия, Уелс и Ейре ще се класират директно победителите във всяка група, а осем от 12-те втори също ще се наредят сред участниците. Останалите квоти ще бъдат разпределени в плейофи.
Урна 1:
Англия
Португалия
Франция
Германия
Испания
Белгия
Нидерландия
Норвегия
Гърция
Италия
Дания
Хърватия
Урна 2:
Уелс
Сърбия
Турция
Чехия
Швейцария
Швеция
Австрия
Северна Ирландия
Словения
Босна и Херцеговина
Унгария
Ейре
Урна 3:
Украйна
Шотландия
Косово
Полша
Израел
Румъния
Грузия
Северна Македония
Черна гора
Албания
Исландия
Словакия
Урна 4:
Естония
Беларус
Фарьорски острови
Кипър
Финландия
Молдова
Армения
БЪЛГАРИЯ
Казахстан
Люксембург
Латвия
Сан Марино
Урна 5:
Малта
Азербайджан
Литва
Андора
Гибралтар
Лихтенщайн