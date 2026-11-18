Ето урните за квалификациите за Евро 2028 - България е в четвърта

Урните за жребия за Евро 2028 са пет, като България се намира в предпоследната. На 6 декември в Белфаст ще се подредят 12-те групи за кампанията, която стартира догодина. На финалите в Англия, Шотландия, Уелс и Ейре ще се класират директно победителите във всяка група, а осем от 12-те втори също ще се наредят сред участниците. Останалите квоти ще бъдат разпределени в плейофи.

Урна 1:



Англия

Португалия

Франция

Германия

Испания

Белгия

Нидерландия

Норвегия

Гърция

Италия

Дания

Хърватия



Урна 2:



Уелс

Сърбия

Турция

Чехия

Швейцария

Швеция

Австрия

Северна Ирландия

Словения

Босна и Херцеговина

Унгария

Ейре



Урна 3:

Украйна

Шотландия

Косово

Полша

Израел

Румъния

Грузия

Северна Македония

Черна гора

Албания

Исландия

Словакия

Урна 4:

Естония

Беларус

Фарьорски острови

Кипър

Финландия

Молдова

Армения

БЪЛГАРИЯ

Казахстан

Люксембург

Латвия

Сан Марино

Урна 5:



Малта

Азербайджан

Литва

Андора

Гибралтар

Лихтенщайн

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