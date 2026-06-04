Виктория Ангелова оглави европейската ранглиста в тройния скок при девойките, Петрова е №2 при жените

Виктория Ангелова, която вчера завърши шеста в тройния скок на турнира Filothei Women Gala в Атина с личен рекорд от 13.25 метра, оглави и европейската ранглиста за сезона при девойките под 18 години. 17-годишната българка стори това преди Европейското първенство за тази възраст, което ще се проведе в Риети от 16 до 19 юли.

Габриела Петрова, която завърши втора с 14.29 м и покрит норматив за участие на Европейското в Бирмингам, пък е №2 в континенталната ранглиста при жените през сезона. Преди нея е единствено сръбкинята Ивана Шпанович с 14.41 м в зала от януари.

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Снимки: Imago