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Испанският лекар зад триумфа на Хари Кейн

  • 27 окт 2026 | 16:14
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Хари Кейн спечели първата си „Златна топка“. Нападателят на Байерн (Мюнхен) грабна престижния индивидуален приз в понеделник след изумително представяне, белязано от 73 попадения в 65 срещи за клубния си тим и националния отбор на Англия. Зад тази забележителна статистика обаче стои история на преодолени изпитания, в която ключова роля играят специалисти извън светлината на прожекторите, сред които и личният му спортен лекар Алехандро Елориага.

Роденият в Мадрид доктор Елориага, който живее в Канада, работи с английския нападател от март 2020 година. През изминалите повече от шест години общи усилия медикът съдейства за усъвършенстването на физическата форма на играча и задържането му на най-високо състезателно равнище. Самият Кейн многократно е подчертавал колко важна е била съвместната им работа с испанския експерт.

Началото на тяхното сътрудничество е поставено след сериозна мускулна контузия на нападателя през януари 2020 година, наложила хирургическа намеса. Оттогава насетне грижите на Елориага се оказват решаващ елемент за стабилността и кондицията на Кейн, който сезон след сезон подобрява показателите си пред съперниковата врата.

Присъствието на Елориага на церемонията по връчването на наградата подчертава колко съществен е трудът, полаган далеч от публичното внимание, за постигането на големите футболни успехи. Кейн, който изпревари в гласуването звезди като Килиан Мбапе и Ламин Ямал, публично отдаде дължимото на човека, съпътствал кариерата му през последните години.

С това отличие английският голмайстор увенча един изключителен сезон, като постави акцент върху приноса на екипа от професионалисти около себе си. Така Елориага се превърна в една от най-важните, макар и по-малко видими фигури зад спечелването на най-ценния индивидуален трофей.

От снимката с Бекъм през 2005 г. до "Златната топка": най-близкият човек до Хари Кейн
От снимката с Бекъм през 2005 г. до "Златната топка": най-близкият човек до Хари Кейн
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