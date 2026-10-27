От снимката с Бекъм през 2005 г. до "Златната топка": най-близкият човек до Хари Кейн

Историята изглежда като излязла от филмов сценарий, но започва да се пише още през 2005 г. В една сутрин в Гринуич, по време на откриването на футболната академия на Дейвид Бекъм, 11-годишно момче с късо подстригана коса и плаха усмивка позира за снимка до тогавашния капитан на английския национален отбор. От другата страна на Бекъм стои русо момиче с плитки – негова съученичка и приятелка от детството: Кейти Гудланд.

Двадесет и една години след този вече емблематичен кадър Хари Кейн и Кейти Гудланд се качиха заедно на световната футболна сцена. Вече не като две деца, мечтаещи за великата игра, а като съпруг и съпруга, държащи в ръце най-желания трофей на планетата – „Златната топка“.

Пътят до върха далеч не беше гладък. Кейти преживя от първо лице всяко разочарование в кариера, в която трофеите дълго време убягваха: загубените финали в Англия и Европа, безплодните сезони, тежестта на критиките и сълзите, които често боляха нея толкова, колкото и самия нападател. Подкрепата ѝ обаче никога не се разколеба.

В момента на вдигането на отличието на „Франс Футбол“ Кейн не забрави човека, който беше до него още преди славата и милионите, и отправи трогателни думи към жената на живота си пред цялата зала.

„Към моята съпруга: ти си най-добрата ми приятелка. Искаше тази награда дори повече от мен. Преминахме през много възходи и падения. Успяхме. Винаги си искала най-доброто за мен и се жертваше в името на моите мечти. Нищо от това нямаше да бъде възможно без теб. Обичам те“, каза новият най-добър футболист в света.

Връзката, започнала от училищния чин и запечатана на онази детска снимка, намери своя идеален завършек в лондонската нощ – със страстна целувка до блясъка на златото, което утвърждава Хари Кейн като най-добрия играч в света.

Двамата се ожениха през 2019 година, когато вече имаха една дъщеря. В следващите години къщата им се напълни с още три деца - момиче и две момчета. Семейството има и два лабрадора.

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн отпразнува историческия си триумф в елитен лондонски клуб

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