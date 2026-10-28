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Мистерия около Компани: изследват мозъка му в болница, Байерн е в очакване

  • 28 окт 2026 | 14:17
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Мистерия около Компани: изследват мозъка му в болница, Байерн е в очакване

Завръщането на Венсан Компани на скамейката на Байерн (Мюнхен) се отлага поне до края на идната пауза за националните отбори. Според прогнозите завръщането на белгийския наставник не може да се очаква преди средата на ноември. Така сблъсъкът срещу Кьолн в петък, 20 ноември, може да се окаже първата възможност той отново да застане край страничната линия.

Както е известно, наскоро Компани претърпя внезапен колапс и конвулсивни пристъпи, поради което беше приет в клиника. Там продължават да текат детайлни изследвания на мозъка му, защото за момента все още няма категорична диагноза.

Треньорът припадна в петък, 23 октомври, по време на ангажименти със селекцията до 23 години на баварския клуб. Белгийският специалист се е чувствал отпаднал и без сили дни наред преди това, като на полувремето на мача на Байерн срещу Лайпциг дори се е наложило да лежи в съблекалнята. Първоначалните съмнения бяха за преходен вирус, но след колапса той бе настанен в клиника, за да се установи дали причината не идва от мозъка.

Въпреки че обстойните прегледи напълно изключиха инфаркт и инсулт, гърчовите пристъпи уплашиха сериозно всички присъстващи. От баварския гранд уверяват, че животът на треньора не е бил застрашен, но медицинският екип продължава с подробните изследвания, за да открие точната причина и да предотврати повторна поява на подобен епизод.

Междувременно помощник-треньорът Аарън Данкс посети белгиеца и сподели, че го е заварил в добро настроение. Лична подкрепа му оказаха също президентът Херберт Хайнер, почетният президент Ули Хьонес и генералният директор Макс Еберл, докато цялата спортна общественост продължава да очаква точна информация за здравословното му състояние.

Асистентът на Компани: Венсан ми писа, че е доволен от отбора
Асистентът на Компани: Венсан ми писа, че е доволен от отбора
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