"Алианц Арена" очаква поредната голеада

Действащият носител на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) се изправя срещу Магдебург в среща от втория кръг на турнира. Двубоят на "Алианц Арена" ще бъде сблъсък, в който баварците влизат като абсолютен фаворит, но гостите от Втора Бундеслига се намират в отлична голова форма и са готови да се възползват от всяка възможност.

В първия кръг на турнира Байерн (Мюнхен) постигна убедителна победа като гост над Оснабрюк с 4:1. От своя страна, съставът на Магдебург си осигури място в тази фаза след категоричен успех с 4:0 над Балингер.

Байерн влиза в мача след победа с 3:1 над Фрайбург в Бундеслигата. Преди това грандът от Мюнхен завърши наравно 2:2 срещу Арсенал в Шампионска лига, постигна разгромен успех с 6:1 над РБ Лайпциг и записа ремита 3:3 срещу Викинг и 2:2 срещу Аугсбург. Общо в последните си пет мача във всички турнири баварците са отбелязали 16 попадения, но са инкасирали 9 гола.

Магдебург заема 5-о място във Втора Бундеслига с актив от 16 точки след девет изиграни кръга. В последния си шампионатен мач тимът смаза Карлсруе с 6:1. Преди това Магдебург отстъпи на Динамо (Дрезден) с 0:2, победи Хановер 96 с 3:0, завърши 1:1 срещу Гройтер Фюрт и надигра Кайзерслаутерн с 3:0.

В лагера на домакините ще липсва старши треньорът Венсан Компани, който бе хоспитализиран миналата седмица, поради което тимът отново ще бъде воден от Аарон Данкс. Извън строя заради контузии и здравословни проблеми са Йошуа Кимих, Мануел Нойер, Джамал Мусиала, Луис Диас, Ким Мин-Жае и Александър Павлович.

За Магдебург мача поради контузии пропускат Мориц-Брони Квартенг и Лубамбо Мусонда, но останалата част от състава е на разположение.

Предстоящият сблъсък връща спомените към турнира за Купата на Германия през сезон 2000/01, когато Магдебург сензационно отстрани баварците след дузпи при резултат 1:1 в редовното време и продълженията.



През 2009 година двата тима изиграха и приятелска среща, спечелена от Байерн с 3:2.

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Снимки: Gettyimages