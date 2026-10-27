Томас Мюлер в типичния си стил: Хей, Харалдо, ти беше дяволски брилянтен, спечели още титли за моя Байерн

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер поздрави бившия си съотборник Хари Кейн за спечелването на „Златната топка“ по изключително непринуден и забавен начин.

Румениге: Кейн абсолютно заслужи “Златната топка“ не само заради невероятния си сезон, а защото е пример за подражание

По време на разходка в новия си дом във Ванкувър, звездата на местния тим от МЛС Уайткапс записа специално видеопослание в Инстаграм.

Thomas Müller's message to Harry Kane: "You were just fu**ing brilliant. Congrats and win some championships for my Bayern Munich" https://t.co/Vjy7sa8nNo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 26, 2026

Облечен с кожено яке и шапка, 37-годишният германец отправи емоционални думи към 33-годишния голмайстор на английски език: „Хей, Харалдо! Този път всичко дължиш единствено на себе си, а не на отбора. Твоите отбори може и да ти помагат, но спечели това отличие, защото беше просто абсолютно брилянтен. Поздравления!“

Двамата футболисти прекараха две години заедно с екипа на баварския гранд след трансфера на Кейн през 2023 г., преди световният шампион от 2014 г. да се премести в Канада през лятото на 2025 година. Освен на футболния терен, Кейн и Мюлер са свързани и от общата си страст към голфа, заради което германецът добави: „Ще се видим скоро на голф игрището. Спечели няколко титли за моя Байерн (Мюнхен)!“

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