Асистентът на Компани за Кейн: Той получи признание за упоритата си работа, посланието му е фантастично за младите хора във всяка сфера на живота

Помощникът на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен) Аарън Данкс говори пред медиите преди утрешния мач от 2-рия кръг за Купата на Германия - домакинството на Магдебург. Както е известно, белгийският наставник припадна и в момента в болница, а асистентът му вече се справи повече от добре и води баварците при успеха като гост на Фрайбург с 3:1 през уикенда.

Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

Разбира се, централна тема бе спечелването на “Златната топка” от нападателя на баварците Хари Кейн. „Това е фантастичен момент за него и голямо постижение. Той ще се присъедини към останалите играчи, които пътуваха – те трябва да се върнат днес по обяд, така че той ще тренира тази следобед и ще е на разположение за утре.

Aaron Danks on Harry Kane and whether he'll be available tomorrow: "It's fantastic moment for him and a great achievement. He'll be reporting back with the other players that traveled, they're due back at lunchtime today, so he'll practice this afternoon and be available for tomorrow." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2026

Дали бях уверен, че ще спечели? Не мога да кажа, че бях прекалено уверен, защото той се изправя срещу някои от най-добрите, най-добрите играчи, и мисля, че разликата в резултатите между него и Мбапе беше наистина, наистина малка, а освен това, разбира се, има и представянията на Ламин през тази година. Така че не ставаше въпрос толкова за увереност, колкото за тясното сътрудничество с него и за това, че виждах усилията, които полага, като знаех пътя, който е изминал, за да стигне до този момент. Просто съм наистина, наистина щастлив за него.

Като англичанин, аз също съм доста пристрастен, защото за мен това засяга най-различни аспекти – познавам човека и наистина се радвам за него. Той получава това признание за цялата си упорита работа, за пътя, който е изминал, за всичко, което влага в това. Виждам колко упорито работи всеки ден върху физическата си форма, върху футбола си, върху всичко. Така че наистина се радвам за него, наистина се радвам за футболния клуб, наистина се радвам за Байерн (Мюнхен), защото мисля, че това е добро признание за този клуб и за това, което той представлява, както и за предишните носители на наградата, които са минали оттук. Познавам Хари добре – цялото му внимание ще бъде насочено към следващата му цел, следващите му изяви, следващите му мачове. Той веднага ще се върне към онова професионално и скромно мислене, което го доведе до това ниво”, каза Данкс.

Danks on whether he was confident that Harry Kane would win the Ballon d'Or: "I can't say that I was overly confident because he's up against some top, top players, and I think the margin of winning was really, really close in the results between him and Mbappé and then obviously Lamine's performances this year. So it was less about confidence, but it was more about working closely with him and seeing the effort that he puts in, knowing the journey that he's been on to get to this moment. I'm just really, really happy for him. As an Englishman, I'm really biased as well, because for me it comes at all different aspects, so I know the person, I'm really pleased for him. He gets that recognition for all his hard work, his journey, everything he puts into it. I see how hard he works every day on his body, on his football, on everything. So really happy for him, really happy for the football club, really happy for Bayern Munich, because I think it's good recognition of this club and what this club stands for, and the previous winners that have come through here. I know Harry well, his full focus will be on his next goal, his next performances, his next games. He'll be straight back into that professional, humble mindset that got him to this level. " — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2026

Запитан дали Кейн е най-великият английски футболист за всички времена и къде би го поставил в историята на Байерн, асистентът каза: “Това е толкова труден въпрос. Мисля, че самият факт, че името му се споменава в тези разговори, е фантастично за него и е признание за кариерата му. Не бих искал да го поставям на нито едно от двете места. През годините е имало някои велики английски футболисти, а освен това се появяват и все повече добри млади английски играчи. А в Байерн той е част от огромна организация и от дълга поредица велики играчи, които са минали през този футболен клуб. В момента прожекторите са насочени към него, но дори и в самия отбор има много играчи, които се представят на изключително високо ниво. Наистина е трудно да се направи класация”.

Danks on whether he thinks Harry Kane's statement (Work hard in silence. Let success be your noise) was a dig at Lamine Yamal, who spoke a lot before the Ballon d'Or: "I think that statement from Harry is a fantastic statement for any young people, in any area of life, but for any young football players, I don't think it was directed at anybody. I think that is Harry. That's exactly him. He works a lot in silence, he does a lot of work that nobody knows about, to get his body in the condition that it needs to be in, to get his mindset where it needs to be, and to get his preparation right. And then his success will speak for itself. I remember years ago when he was back home in England and everybody spoke about him not winning trophies and stuff, but if you looked at his career and what he was achieving, he was taking the England team to European finals, he was taking Tottenham to Champions League finals, he was having a fantastic career. Maybe he wasn't getting the recognition in terms of trophies that he deserved, and those things are coming now for him. So I think the success will speak for him." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2026

“Мисля, че посланието на Хари (б.ред. - “Работи усърдно в тишина. Нека успехът бъде твоят шум“) е фантастично за всеки млад човек, във всяка сфера на живота, но що се отнася до младите футболисти, не смятам, че е било насочено към някого конкретно. Мисля, че това е Хари. Точно такъв е той. Той работи много в тишина, върши много работа, за която никой не знае, за да поддържа тялото си в необходимата форма, да поддържа психическото си състояние на нужното ниво и да се подготви както трябва. И тогава успехът му ще говори сам за себе си.

Спомням си, че преди години, когато беше в родината си в Англия, всички говореха за това, че не печели трофеи и така нататък, но ако погледнеш кариерата му и това, което постигаше – той водеше националния отбор на Англия до финалите на европейските първенства, водеше Тотнъм до финалите на Шампионската лига, имаше фантастична кариера. Може би не получаваше признанието, което заслужаваше по отношение на трофеите, но сега тези неща идват за него. Затова мисля, че успехът ще говори за него”, продължи Данкс.

Danks on how Vincent Kompany is doing: "I paid a short visit to Vince yesterday, and he's in good spirits. It looks like every day he's getting better, so that's really positive. There's no major updates in terms of anything in terms of diagnosis or return to work, nothing like that at the moment. He's very calm, he's letting recover, letting rest, letting take his time, so nothing changes there. We had some good conversations, but we kept it away from the football specifics, the tactics specifics. He asked how everything went, he asked how the players were, but apart from that it was just a friendly chat" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2026

Помощникът на Компани говори и за състоянието на белгийския наставник на Байерн: „Вчера набързо го посетих и той е в добро настроение. Изглежда, че с всеки изминал ден състоянието му се подобрява, което е наистина обнадеждаващо. Няма значителни новини по отношение на диагнозата или завръщането му на работа – нищо подобно за момента. Той е много спокоен, оставя тялото си да се възстанови, почива си и не бърза, така че в това отношение нищо не се променя. Имахме няколко приятни разговора, но се стремихме да не засягаме конкретни футболни теми, нито тактически подробности. Той попита как са минали нещата, как са играчите, но освен това разговорът беше просто приятелски.“

За проблемите в тима на Байерн Данкс каза: "Мачът утре идва твърде рано за Ману (Нойер) и Джамал (Мусиала). За другите трябва да говоря с лекарите, но знаем, че Ким и Алекс Павлович са със стъпка по-близо. За Кимих ситуацията е същата, даваме му време да е със семейството си - очакваме да се завърне при нас тази седмица".

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