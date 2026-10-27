Асистентът на Компани за Кейн: Той получи признание за упоритата си работа, посланието му е фантастично за младите хора във всяка сфера на живота

Помощникът на Венсан Компани в Байерн (Мюнхен) Аарън Данкс говори пред медиите преди утрешния мач от 2-рия кръг за Купата на Германия - домакинството на Магдебург. Както е известно, белгийският наставник припадна и в момента в болница, а асистентът му вече се справи повече от добре и води баварците при успеха като гост на Фрайбург с 3:1 през уикенда.
Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн
Разбира се, централна тема бе спечелването на “Златната топка” от нападателя на баварците Хари Кейн. „Това е фантастичен момент за него и голямо постижение. Той ще се присъедини към останалите играчи, които пътуваха – те трябва да се върнат днес по обяд, така че той ще тренира тази следобед и ще е на разположение за утре.
Дали бях уверен, че ще спечели? Не мога да кажа, че бях прекалено уверен, защото той се изправя срещу някои от най-добрите, най-добрите играчи, и мисля, че разликата в резултатите между него и Мбапе беше наистина, наистина малка, а освен това, разбира се, има и представянията на Ламин през тази година. Така че не ставаше въпрос толкова за увереност, колкото за тясното сътрудничество с него и за това, че виждах усилията, които полага, като знаех пътя, който е изминал, за да стигне до този момент. Просто съм наистина, наистина щастлив за него.
Като англичанин, аз също съм доста пристрастен, защото за мен това засяга най-различни аспекти – познавам човека и наистина се радвам за него. Той получава това признание за цялата си упорита работа, за пътя, който е изминал, за всичко, което влага в това. Виждам колко упорито работи всеки ден върху физическата си форма, върху футбола си, върху всичко. Така че наистина се радвам за него, наистина се радвам за футболния клуб, наистина се радвам за Байерн (Мюнхен), защото мисля, че това е добро признание за този клуб и за това, което той представлява, както и за предишните носители на наградата, които са минали оттук. Познавам Хари добре – цялото му внимание ще бъде насочено към следващата му цел, следващите му изяви, следващите му мачове. Той веднага ще се върне към онова професионално и скромно мислене, което го доведе до това ниво”, каза Данкс.
Запитан дали Кейн е най-великият английски футболист за всички времена и къде би го поставил в историята на Байерн, асистентът каза: “Това е толкова труден въпрос. Мисля, че самият факт, че името му се споменава в тези разговори, е фантастично за него и е признание за кариерата му. Не бих искал да го поставям на нито едно от двете места. През годините е имало някои велики английски футболисти, а освен това се появяват и все повече добри млади английски играчи. А в Байерн той е част от огромна организация и от дълга поредица велики играчи, които са минали през този футболен клуб. В момента прожекторите са насочени към него, но дори и в самия отбор има много играчи, които се представят на изключително високо ниво. Наистина е трудно да се направи класация”.
“Мисля, че посланието на Хари (б.ред. - “Работи усърдно в тишина. Нека успехът бъде твоят шум“) е фантастично за всеки млад човек, във всяка сфера на живота, но що се отнася до младите футболисти, не смятам, че е било насочено към някого конкретно. Мисля, че това е Хари. Точно такъв е той. Той работи много в тишина, върши много работа, за която никой не знае, за да поддържа тялото си в необходимата форма, да поддържа психическото си състояние на нужното ниво и да се подготви както трябва. И тогава успехът му ще говори сам за себе си.
Спомням си, че преди години, когато беше в родината си в Англия, всички говореха за това, че не печели трофеи и така нататък, но ако погледнеш кариерата му и това, което постигаше – той водеше националния отбор на Англия до финалите на европейските първенства, водеше Тотнъм до финалите на Шампионската лига, имаше фантастична кариера. Може би не получаваше признанието, което заслужаваше по отношение на трофеите, но сега тези неща идват за него. Затова мисля, че успехът ще говори за него”, продължи Данкс.
Помощникът на Компани говори и за състоянието на белгийския наставник на Байерн: „Вчера набързо го посетих и той е в добро настроение. Изглежда, че с всеки изминал ден състоянието му се подобрява, което е наистина обнадеждаващо. Няма значителни новини по отношение на диагнозата или завръщането му на работа – нищо подобно за момента. Той е много спокоен, оставя тялото си да се възстанови, почива си и не бърза, така че в това отношение нищо не се променя. Имахме няколко приятни разговора, но се стремихме да не засягаме конкретни футболни теми, нито тактически подробности. Той попита как са минали нещата, как са играчите, но освен това разговорът беше просто приятелски.“
За проблемите в тима на Байерн Данкс каза: "Мачът утре идва твърде рано за Ману (Нойер) и Джамал (Мусиала). За другите трябва да говоря с лекарите, но знаем, че Ким и Алекс Павлович са със стъпка по-близо. За Кимих ситуацията е същата, даваме му време да е със семейството си - очакваме да се завърне при нас тази седмица".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google