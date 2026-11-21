Черноморец 0:0 Рилски спортист

Oтборите на Черноморец (Бургас) и Рилски спортист играят при резултат 0:0 в мач от 17-ия кръг на Втора професионална лига.

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Домакините стартираха на по-високото темпо, а в 5-ата минута получиха право да изпълнят пряк свободен удар. Мартин Атанасов игра много рисковано и фаулира на сантиметри от пеналтерията, но след това центрирането на Красиан Колев се отби от стената в корнер. Малко по-късно "акулите" изпълниха още два ъглови удара, но без опасности за Драгомир Петков.

В 10-ата минута Красиан Колев получи пас по левия фланг, влезе навътре и отправи шут с десния крак извън наказателното поле, но стражът на гостите внимаваше и улови.

В 21-ата минута домакините не успяха да изчистят топката и тя попадна в Мартин Атанасов, който отправи шут с десния крак малко пред дъгата на наказателното поле, но кълбото профуча точно над напречната греда на Георги Аргилашки.

ЧЕРНОМОРЕЦ - РИЛСКИ СПОРТИСТ 0:0

Стартови състави:



Черноморец: 15. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 4. Ивайло Климентов, 14. Жулиен Морис, 23. Иван Бринкер, 9. Живко Петков, 10. Красиан Колев, 17. Михаил Цонев, 30. Николай Желязков, 13. Уенинсон, 98. Валентин Йосков



Рилски спортист: 12. Драгомир Петков, 6. Емил Панев, 3. Жозе Андре, 21. Павлин Чиликов, 44. Виктор Генев, 22. Стоян Гюров, 91. Емил Мартинов, 45. Мартин Атанасов, 11. Марто Бойчев, 9. Илия Димитров, 8. Митко Митков

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