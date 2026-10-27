Как световните медии отразиха „Златната топка“ на Крал Хари

Когато името на Хари Кейн отекна в залата на лондонския театър „Паладиум“ като новия носител на „Златната топка“, английският нападател не скри изненадата си и постави ръце на лицето си. Въпреки че феноменалните му показатели не оставяха съмнение в качествата му, международната преса акцентира върху необикновения му път – историята на един състезател, който дълго време беше подценяван и иронизиран заради липсата на клубни отличия. На 33-годишна възраст той отново донесе най-престижния индивидуален футболен трофей в родината на играта. Ето как водещите световни издания отразиха триумфа на английския капитан:

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

„Екип“: „Крал Хари“

Френският спортен ежедневник озаглави анализа си със съвета: „Не го наричайте повече губещ“. Изданието коментира: „На 33 години капитанът на Англия грабна най-високото индивидуално отличие след брилянтен сезон. Той блесна както индивидуално със своите 73 попадения в 65 срещи, така и на клубно и национално ниво – изведе Англия до третото място на Световното първенство и стигна до требъл с Байерн (Мюнхен), триумфирайки в Бундеслигата и Купата на Германия. Кейн изпревари французина Килиан Мбапе и испанеца Ламин Ямал, които допълниха почетната стълбичка.“ В печатното издание нападателят споделя вниманието с носителката на трофея при дамите Алексия Путеяс, която триумфира за трети път в кариерата си.

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„Гадзета дело Спорт“: „Кейн, новият крал е англичанин“

Италианският всекидневник постави на корицата си заглавието „Кейн, новият крал е англичанин“ и отбеляза символиката на церемонията: „Няма граници за мечтите дори когато си на 33 години и бленуваш за първата си „Златна топка“ в Лондон – града, където си роден, израснал и записал името си с безброй голове. Хари Кейн превърна бляна си в реалност. Преместването на церемонията от Париж в британската столица изглеждаше сякаш предначертано от съдбата.“

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„Билд“: „Крал Кейн, владетелят на света“

Германското издание припомни историческото измерение на събитието: „Три десетилетия след Матиас Замер Бундеслигата отново има свой носител на „Златната топка“. Хари Кейн с гордост заяви: „За мен е чест да играя за Байерн и съм щастлив, че връщам този трофей в Мюнхен“. След това нападателят отправи емоционално послание и към треньора Компани: „Гледаш това от болницата, но се надявам да ти вдъхне нови сили.“

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„Дейли Мирър“: „Английската звезда“

Британският вестник изведе новината на първа страница: „Кейн беше сред основните претенденти след сензационна кампания с Байерн. Той отбеляза 61 гола в 51 мача за германския гранд през миналия сезон, помагайки на баварците да си осигурят титлата в Бундеслигата и Купата на Германия.“

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„Сън“: „Да, той може“

Изданието подчерта дългоочакваното признание: „Неговите невероятни постижения в атака бяха възнаградени и той стана първият англичанин, спечелил наградата от 25 години насам, след като се наложи над сериозна конкуренция в лицето на суперзвездите от Ла Лига Ламин Ямал и Килиан Мбапе.“

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Френското издание подчерта футболното израстване на нападателя: „Дълго време качествата му бяха свеждани единствено до тези на типичен чист консуматор в наказателното поле. На 33 години, след като се преоткри в Байерн, Кейн достигна самия връх във футбола – само на петнадесет километра от родното си място в Уолтъмстоу.“

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„Първият английски играч с най-престижното индивидуално отличие от четвърт век насам. За Кейн това е заслужена награда за годината, в която завоюва европейската „Златна обувка“, беше с основен принос за титлата на Байерн, изведе Англия до полуфиналите на Мондиала и показа забележителна скромност за звезда от световна величина.“

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Португалският спортен вестник отбеляза резултатността на голмайстора: „Роденият в Лондон Хари Кейн, който до 31-годишна възраст не бе печелил голям трофей, доказа, че класата и търпението се възнаграждават. Със своите 73 гола през сезона той задмина дори постижението на Кристиано Роналдо от 69 попадения в една кампания, като единствено Лионел Меси е вкарвал повече в рамките на един сезон.“

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Бразилската медия обобщи триумфалния обрат в кариерата му: „Кейн дълго време търпеше насмешки заради липсата на отличия. В Байерн обаче той сложи край на тази тенденция, печелейки два пъти Бундеслигата, Суперкупа и Купата на Германия, а през този сезон записа феноменалните 73 попадения в 65 мача.“

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Снимки: Gettyimages