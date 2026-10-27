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Как световните медии отразиха „Златната топка“ на Крал Хари

  • 27 окт 2026 | 12:32
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Когато името на Хари Кейн отекна в залата на лондонския театър „Паладиум“ като новия носител на „Златната топка“, английският нападател не скри изненадата си и постави ръце на лицето си. Въпреки че феноменалните му показатели не оставяха съмнение в качествата му, международната преса акцентира върху необикновения му път – историята на един състезател, който дълго време беше подценяван и иронизиран заради липсата на клубни отличия. На 33-годишна възраст той отново донесе най-престижния индивидуален футболен трофей в родината на играта. Ето как водещите световни издания отразиха триумфа на английския капитан:

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

„Екип“: „Крал Хари“

Френският спортен ежедневник озаглави анализа си със съвета: „Не го наричайте повече губещ“. Изданието коментира: „На 33 години капитанът на Англия грабна най-високото индивидуално отличие след брилянтен сезон. Той блесна както индивидуално със своите 73 попадения в 65 срещи, така и на клубно и национално ниво – изведе Англия до третото място на Световното първенство и стигна до требъл с Байерн (Мюнхен), триумфирайки в Бундеслигата и Купата на Германия. Кейн изпревари французина Килиан Мбапе и испанеца Ламин Ямал, които допълниха почетната стълбичка.“ В печатното издание нападателят споделя вниманието с носителката на трофея при дамите Алексия Путеяс, която триумфира за трети път в кариерата си.

Велики думи след изстрадан успех! Ето какво каза Хари Кейн, вдигайки "Златната топка"
Велики думи след изстрадан успех! Ето какво каза Хари Кейн, вдигайки "Златната топка"

„Гадзета дело Спорт“: „Кейн, новият крал е англичанин“

Италианският всекидневник постави на корицата си заглавието „Кейн, новият крал е англичанин“ и отбеляза символиката на церемонията: „Няма граници за мечтите дори когато си на 33 години и бленуваш за първата си „Златна топка“ в Лондон – града, където си роден, израснал и записал името си с безброй голове. Хари Кейн превърна бляна си в реалност. Преместването на церемонията от Париж в британската столица изглеждаше сякаш предначертано от съдбата.“

Как Байерн отрази в социалните си мрежи триумфа на Кейн и леко “закачи” Мбапе и Ямал
Как Байерн отрази в социалните си мрежи триумфа на Кейн и леко “закачи” Мбапе и Ямал

„Билд“: „Крал Кейн, владетелят на света“

Германското издание припомни историческото измерение на събитието: „Три десетилетия след Матиас Замер Бундеслигата отново има свой носител на „Златната топка“. Хари Кейн с гордост заяви: „За мен е чест да играя за Байерн и съм щастлив, че връщам този трофей в Мюнхен“. След това нападателят отправи емоционално послание и към треньора Компани: „Гледаш това от болницата, но се надявам да ти вдъхне нови сили.“

Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн
Хари Кейн се нареди до легенди на Англия и Байерн

„Дейли Мирър“: „Английската звезда“

Британският вестник изведе новината на първа страница: „Кейн беше сред основните претенденти след сензационна кампания с Байерн. Той отбеляза 61 гола в 51 мача за германския гранд през миналия сезон, помагайки на баварците да си осигурят титлата в Бундеслигата и Купата на Германия.“

"Алианц Арена" и "Уембли" станаха златни в чест на Хари Кейн
"Алианц Арена" и "Уембли" станаха златни в чест на Хари Кейн

„Сън“: „Да, той може“

Изданието подчерта дългоочакваното признание: „Неговите невероятни постижения в атака бяха възнаградени и той стана първият англичанин, спечелил наградата от 25 години насам, след като се наложи над сериозна конкуренция в лицето на суперзвездите от Ла Лига Ламин Ямал и Килиан Мбапе.“

Тиери Анри: Хари Кейн е пример не само за талант, но и за човек
Тиери Анри: Хари Кейн е пример не само за талант, но и за човек

„Льо Паризиен“: „Триумфът на един целеустремен реализатор“

Френското издание подчерта футболното израстване на нападателя: „Дълго време качествата му бяха свеждани единствено до тези на типичен чист консуматор в наказателното поле. На 33 години, след като се преоткри в Байерн, Кейн достигна самия връх във футбола – само на петнадесет километра от родното си място в Уолтъмстоу.“

Христо Стоичков поздрави Хари Кейн: Ти си велик голмайстор
Христо Стоичков поздрави Хари Кейн: Ти си велик голмайстор

„Гардиън“: „Край на английската суша“

„Първият английски играч с най-престижното индивидуално отличие от четвърт век насам. За Кейн това е заслужена награда за годината, в която завоюва европейската „Златна обувка“, беше с основен принос за титлата на Байерн, изведе Англия до полуфиналите на Мондиала и показа забележителна скромност за звезда от световна величина.“

Томас Тухел: Отдавна ми свършиха суперлативите за Хари Кейн, щастлив съм, че целият свят го призна
Томас Тухел: Отдавна ми свършиха суперлативите за Хари Кейн, щастлив съм, че целият свят го призна

„А Бола“: „Само Меси реализира повече от Кейн“

Португалският спортен вестник отбеляза резултатността на голмайстора: „Роденият в Лондон Хари Кейн, който до 31-годишна възраст не бе печелил голям трофей, доказа, че класата и търпението се възнаграждават. Със своите 73 гола през сезона той задмина дори постижението на Кристиано Роналдо от 69 попадения в една кампания, като единствено Лионел Меси е вкарвал повече в рамките на един сезон.“

От "Франс Футбол" признаха: Разликата между Кейн и Мбапе беше минимална
От "Франс Футбол" признаха: Разликата между Кейн и Мбапе беше минимална

„О Глобо“: „Доскоро беше обект на подигравки“

Бразилската медия обобщи триумфалния обрат в кариерата му: „Кейн дълго време търпеше насмешки заради липсата на отличия. В Байерн обаче той сложи край на тази тенденция, печелейки два пъти Бундеслигата, Суперкупа и Купата на Германия, а през този сезон записа феноменалните 73 попадения в 65 мача.“

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Снимки: Gettyimages

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