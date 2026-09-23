Съдийската комисия в Испания: Канг-Ин Лий трябваше да бъде изгонен, но жълтият картон за Ромеро е правилен

Дългоочакваният анализ след дербито на Мадрид вече е факт. Техническата комисия на съдиите в Испания излезе с публична позиция, за да направи равносметка на реферските отсъждания в мача между Атлетико и Реал Мадрид. Анализирани са две ключови ситуации. Първата е влизането на Канг-Ин Лий в краката на Валверде, като от комисията потвърждават, че кореецът е трябвало да бъде изгонен. При нарушението на Кути Ромеро срещу Белингам обаче, те защитават решението за жълт картон.

Първата разгледана ситуация бе влизането на аржентинеца срещу Белингам. Първоначално реферът Ортис Ариас отсъди нарушение на англичанина срещу играча на „дюшекчиите“. ВАР обаче се намеси заради грешка в идентифицирането на нарушителя и жълтият картон смени притежателя си. Според комисията, сигналът от видео асистента е бил коректен, като от там защитават решението санкцията да бъде само официално предупреждение, а не червен картон, за какъвто настояваха от Реал Мадрид.

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„След като играе с топката, Кути Ромеро настъпва крака на Белингам. Има интензитет с висок елемент на интерпретация. Мигел Анхел сбърка посоката на нарушението. Настъпването се случва в същия инцидент, оценен от съдията. На монитора той преценява настъпването като безразсъдно“, обясняват от комисията. И добавят своята присъда: „Това е пряк свободен удар и жълт картон. ВАР правилно се намеси“.

От друга страна, беше анализирано и влизането на Канг-Ин Лий срещу Валверде малко преди почивката. Според комисията, корейският футболист е трябвало да бъде изгонен заради груба игра. „Канг-Ин Лий се хвърля, за да спре пробив на Феде Валверде. Удря го с бутоните в крака, което води до усукване на ставата и висок риск от контузия. Пряк свободен удар и червен картон. Явна и очевидна грешка на съдията. ВАР трябваше да се намеси“, потвърждават от комисията.

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Освен това, комисията анализира и намесата на ВАР, която доведе до изгонването на Дийн Хаусен. „Джулиано е спечелил позиция, движи се към вратата и контролира топката. Хаусен го хваща за ръката без възможност да играе за топката. Това е дузпа и червен картон. ВАР правилно се намеси“.

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Снимки: Gettyimages