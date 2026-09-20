Моуриньо: Дузпата на Барса - смях, недадени червени картони за Атлетико... много странно

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо отправи сериозни критики към съдийската комисия в Испания и конкретно към рефера Ортис Ариас, който ръководи дербито срещу Атлетико Мадрид. "Кралете" загубиха с 1:2 и имаха претенции за няколко спестени червени картон за съперника.

Ето какво заяви треньорът на "белите" на пресконференцията след мача:

🗣️ José Mourinho: "Podíamos ahorrar todo esto porque la historia del partido está aquí."



Y saca una foto de las dos agresiones a los JUGADORES DEL REAL MADRID.



ME PONGO DE PIE Y APLAUDO 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/nS4W3NEZ1q — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 20, 2026

– Какво е мнението ви за съдийството? За първото полувреме, влизанията на Кути Ромеро и Канг-Ин Лий...

– Това са два очевидни червени картона. Трудностите, които имахме след това, единадесет срещу десет, можем да си представим какви щяха да бъдат 50 минути единадесет срещу девет. Затова трябва да се огранича до това да прегърна моите играчи, които дадоха всичко от себе си. Изиграха първо полувреме с голяма класа и характер. Мачът можеше да бъде спечелен напълно през второто полувреме. А след това, тези, които трябва да са щастливи... очевидно хората от Атлетико, защото спечелиха точките, но тези, които трябва да са щастливи, са от комисията за съдийски назначения, защото всичко беше много странно. Първото е, че седмица преди мача вече се знаеше кой е съдията, а доколкото ми казват, това става 24 часа преди двубоя. А седмица по-рано вече се знаеше кой е реферът. След това назначават съдия, който на 41 години няма международен опит... едва ли е защото е голям съдия. После, горкият, дойде тук и не можа да се справи с напрежението, което аз наричам „напрежението от 80-те“, което вече рядко се вижда в наши дни. А след това господин Трухийо, който беше на ВАР, го извика за първия червен картон, но мисля, че не го извика за втория, който е дори по-очевиден от първия... Този господин Трухийо има много богата история като ВАР в мачовете на Реал Мадрид. И без да ходим далеч, миналия сезон, Реал Сосиедад за купата, Осасуна, Жирона... Той е ВАР с голяма история и ако горкият съдия... може да се каже, че е без опит и мащаб, за да дойде на дерби... за този господин няма напрежение. Защото там, в Лас Росас (централата на ВАР), няма напрежение. Или има, а ние не знаем. Много бих искал да си тръгна оттук... очевидно с победа, но при загуба много бих искал да си тръгна, без да се налага да говоря. Тук съм от три месеца и мисля, че вече сте разбрали, че не съм много в тази посока. Но... два червени картона срещу Елче, макар че после спечелихме. Два червени картона днес... (въздъхва)... вече е малко по-трудно. Тази комбинация, един горкичък съдия, който е свирил само малки мачове, и господинът на ВАР, който има голяма история. Е... поздравления за комисията за съдийски назначения.

– Продължавате ли да вярвате в честността на съдиите или виждате странни неща? И справедлив ли ви се стори червеният картон на Хаусен?

– За изгонването на Хаусен, признавам си, че още не съм го гледал на ВАР... извинете, на ВАР, на айпада. Още не съм го гледал. И беше твърде далеч, за да имам преценка. Не знам, не знам. Някои в съблекалнята ми казват, че нарушението започва извън наказателното поле и ако е така, трябва да е фал, червен картон и 0:0. Ако е вътре, е дузпа и ако има очевидно намерение за дърпане на фланелката, в такъв случай да, би било червен картон. Но всичко това е второ полувреме. А през първото говорим за дерби единадесет срещу девет. Второто беше единадесет срещу десет и се видяха трудностите. Играчите трябваше да дадат всичко, за да се борят, така че представете си единадесет срещу девет. Във футбола няма чудеса. Единадесет срещу девет... можем да си представим как щеше да завърши. Но, честно казано, ситуацията с Дийн все още не съм я видял.

– Изоставате на шест точки от Барса, а Атлетико ви изпревари... Каква е оценката ви за първата част от сезона в Ла Лига?

– Очевидно искаме да сме първи, а не втори, трети, четвърти или пети. Искаме да имаме повече точки. Очевидно, очевидно. Но при нормални условия, а не е важно как започва, а как завършва, при нормални условия и говорим за края на септември, когато остава толкова много за игра... но когато... и не бих искал да навлизам в това, защото вече навлязох твърде много и не искам повече. Но нещата, които се видяха през последните седмици... тук, на този стадион... отмененият гол на Осасуна е за смях, дузпата в Сан Себастиан е за смях, дузпата на Барселона е за смях, недаденият червен картон срещу Атлетик Билбао с този господин, който беше много симпатичен (сочи назад), с едно момче, което е страхотен играч... това са натрупани неща. Мислех, че ще заваря една различна лига от тази, която оставих. Казаха ми, че не е така, и ми обясниха защо не е различна от лигата, която оставих тук преди години.

„Ще се борим. Сега момчетата са тъжни, разбира се, но имат подкрепата на своя треньор, защото изключително много уважавам това, което те чувстват на терена. Уважавам факта, че не е лесно да си на игрището в такава ситуация. Ако си спомним мача с Елче, двата червени картона за Елче... не, но в първата минута, жълтият картон на Диоманде... това, което нашите играчи усещат на терена, не е нормално“, заяви наставникът на Реал Мадрид, Карло Анчелоти, след загубата на своя тим.

„Хареса ми как отборът ми игра като колектив. Много през първото полувреме, а през второто... очевидно беше много, много, много трудно. Беше изключително трудно да задържим топката, да спрем владеенето на един добър отбор, който играеше с човек повече. Но ми хареса гордостта, решителността. И това е добро усещане за мен. Да не съм разочарован от играчите си, да нямам за какво да ги упрекна. Въпреки негативния резултат, това е положително усещане за мен“, добави италианският специалист.

Запитан дали смята, че спечелването на Ла Лига ще бъде по-сложно след този мач, Анчелоти отговори: „Ако ни оставят на мира, спокойни, и ни позволят да се състезаваме при равни условия с всички, остава още много, много време. Не искам да стигам твърде далеч и да казвам, че това е нещо подготвено. Не искам да мисля за това, а просто, че са сбъркали, както един треньор или играч греши. Искам да вярвам, че съдийската комисия е сбъркала.“

След кратка пауза той продължи: „Горките хора, сбъркали са и са поставили един 41-годишен, който никога не е бил в такава ситуация, и друг, който има много нелепа история срещу Реал Мадрид. Просто са сбъркали, само това.“

На въпрос дали смята, че първенството е опетнено от „случая Негрейра“, треньорът отвърна: „Негрейра вече го няма, нали? Или все още е там? А, щом го няма, значи не е опетнено от Негрейра. Щом вече го няма...“

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