Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026 за мъже в София? Всички български фенове на волейбола в България си задават този въпрос вече няколко дни.

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

В събота България поведе с 2:0 гейма, но Германия постигна пълен обрат и победи 3:2 в 1/8-финалната среща в “Арена София” пред около 12 000 зрители.

Така националите останаха извън Топ 8 на Евро 2026.

Днес в 13:30 часа в специалното издание на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out водещият Ивайло Банчев и бившият национал Боян Йорданов ще анализират представянето на България. Двамата напарвиха множество актуални и интересни интервюта от “Арена София” по време на Евроволей 2026 за Sportal.bg.

Имат ли нужда волейболните национали от спортен психолог? Този отговор ще даде специалистът Иван Иванов, който ще гостува в Block Out.

"Аз съм от хората, които са привърженици на тактиката да се рискува с начален удар. С Германия просто трябваше да им дадем топката, имаме достатъчна добра защита. Ако бяхме победили, въобще нямаше да говорим за тези грешки", откри Боян Йорданов. Той добави, че като става въпрос за високо спортно майсторство е много трудно да имаш постоянство на върха и припомни успехите на неговото поколение в националния отбор, които са били съпътствани и с не толкова добри класирания.

"Конкретният мач, за да се повлияе, трябва да има начини, по които да се случва. Ако няма предварително отработени механизми, на момента е много трудно да се направи нещо. Имаме състезатели на високо ниво. Много кадърни от гледна точка на контрол и устойчивост. Има разлика между това как реагира един човек и как целия отбор", споделя спортният психолог Иван Иванов.

"Случиха се два противоположни мача. За последния не бях в залата и няма как да знам какво се е случило в детайли, но обикновено разликите между тези отбори са много малки и е въпрос на една, две или три ситуации, които могат да обърнат нещата в една или друга посока. Това не означава, че сме се предали или сме забравили къде се намираме. Разликите са малки. Една или две ситуации могат да снижат много психическата устойчивост на отбора. На фона на физическата умора това означава, че ще има и затруднен самоконтрол и трудна концентрация. Физическата умора влияе и на самоконтрола и на емоциите” ", допълва Иванов.

“В България всички разбираме от спорт, политика, волейбол, но няма как да съдим Бленджини. Точно преди една година момчетата станаха втори в света. Естествено, че е могло да направим нещо по-различно. В съзнанието на Бленджини ще се уталожи мача и той ще каже как вижда ситуацията. Той има реална представа за ситуацията и ще ми е интересно да чуя от него какво мисли. Далеч съм от мисълта да се коментират негови решения. Познавам всички момчета и ми се искаше да видя малко повече Вени Антов на терена, Георги Татаров, Дамян Колев. Нямам никакви притеснения за този отбор. Те имат светло бъдеще и още десет години игра заедно”, коментира още Боян Йорданов.

"Иска се време за някои неща като говорим за класа. Това е естествен процес. Щом Владо Николов казва, че сега играем по-добре, значи това е така. Мисля, че другото лято момчетата ще са ни още по-добре, а най-добре ще са в Лос Анджелис", коментира още спортният психолог Иванов.

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