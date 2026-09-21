Атаката на Атлетико продължава: От Реал задействаха механизма твърде рано

Атлетико Мадрид публикува ново съобщение, насочено към градския съперник Реал Мадрид, след напрегнатото дерби между двата отбора.



Вчера „дюшекчиите“ постигнаха домакинска победа с 2:1 в мач от 7-ия кръг на Ла Лига. След края на двубоя старши треньорът на „белите“ Жозе Моуриньо се появи на пресконференцията с разпечатани кадри, показващи груби нарушения на футболисти на Атлетико срещу негови играчи. Португалецът направи и серия от остри изявления по адрес на съдийството на Мигел Анхел Ортис Ариас.

Атлетико Мадрид изчака 24 часа и се подигра на Моуриньо

Днес от Атлетико отговориха, като разпечатаха снимка на Моуриньо от пресконференцията, на която той показва кадрите с нарушенията, и написаха: „Спрете тормоза над съдиите веднага.“

Два часа по-късно в профила на Атлетико в социалната мрежа „Х“ се появи нова публикация: „Този сезон има ново предизвикателство – три седмици без Ла Лига. Този сезон те започнаха много рано.“

Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto.#StopAcosoArbitralYA pic.twitter.com/WfuQBjAhJZ — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2026

Клубът публикува изображение на въртящи се зъбни колела с надпис „механизмът е задействан“.

Като хаштаг от Атлетико повториха своя призив: „#СпретеТормозаНадСъдиитеВеднага“.

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Снимки: Gettyimages