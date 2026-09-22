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Изглежда, че Ливърпул намери решение на важен въпрос

  • 22 сеп 2026 | 21:00
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Настоящият технически директор на Ливърпул Джулиан Уорд се очаква да бъде назначен за нов спортен директор на мърсисайдци, твърди “Атлетик”. Като цяло той се води технически директор на “Фенуей Спортс Груп“ (ФСГ), който държи мажоритарния дял на клуба от “Анфийлд”.

По-рано този месец се появи информация, че Уорд е най-вероятният кандидат да замени Ричард Хюз на поста, след като последният официално напусна Ливърпул на 5 септември. Хюз заемаше позицията в продължение на две години и половина и се присъедини към бившия си колега Саймън Франсис в клуба от саудитската професионална лига Ал Хилал.

Тези дни за поста се спрягаше и техническият директор на Брентфорд Лий Дайкс, информира "Би Би Си".

Уорд, на 45 години, се очертава като предпочитания от клуба вариант за поста, като процесът, воден от собствениците, наближава своя край. Неговото назначение ще бъде втори престой на Уорд като спортен директор на Ливърпул, след като той вече заемаше тази позиция през сезон 2022-23 г.

Той се присъедини към Ливърпул през 2012 г. от Манчестър Сити, като първоначално беше европейски скаут мениджър на клуба за Испания и Португалия, преди да поеме ролята на мениджър по преотстъпванията и футболните партньорства.

Уорд беше повишен до помощник спортен директор през 2020 г. и работеше заедно с Майкъл Едуардс, преди да бъде обявен за негов наследник след напускането на Едуардс през 2022 г. През ноември 2022 г. беше потвърдено, че Уорд е информирал за намерението си да напусне клуба в края на сезон 2022-23 г.

По време на сезона си на тази позиция Уорд привлече играчи като Луис Диас, Дарвин Нунес и Коди Гакпо, преди да остане след официалната си дата на напускане през лятото на 2023 г., за да финализира трансфера на Алексис Мак Алистър от Брайтън.

Той беше назначен за технически директор на “Фенуей Спортс Груп“ през 2024 г., малко след завръщането на Едуардс, където отговаряше за надзора на пътищата за развитие на играчите и академията.

В ролята си във “Фенуей Спортс Груп“ планът беше Уорд да ръководи футболните операции в друг клуб, който ФСГ щеше да закупи, но после се разбра, че собствениците на Ливърпул са се отказали от плановете си да купуват втори футболен клуб.

Назначаването на Уорд ще се случи във време на промени зад кулисите в Ливърпул. През август беше потвърдено, че ФСГ е продала близо 40% от акциите си в клуба от Премиър лийг на консорциум, включващ американския милиардер и основател на Амазон Джеф Безос.

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