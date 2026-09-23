Тебас отговори на Реал Мадрид: Уважение към всички, подчинение на никого

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас не се забави с отговора си към Реал Мадрид, който излезе с остра позиция против него. Всичко се случи в социалните мрежи и със същата доза острота. „Да защитаваш интересите на един клуб не означава да приемаш неговия наратив; а да представляваш всички също не означава да се подчиняваш на най-силния“, написа той, отговаряйки точка по точка на текста на Реал Мадрид. Относно критиките към съдиите: „Да критикуваш съдийско решение е легитимно; да превръщаш всяка вреда в доказателство за преследване е нещо друго“.

Тебас заяви, че заемането на страна срещу това, което смята за несправедливо, не означава конфронтация с неутралността и че обратното би било отказ от неговата „независимост“. Той отново посочи остротата на изказванията по клубната телевизия Реал Мадрид ТВ: „От години говорят за опорочена лига кръг след кръг... Това създава ли доверие или уврежда имиджа на испанския футбол?“. Накрая заключи с шест думи: „Уважение към всички; подчинение на никого“.

Реал Мадрид реагира остро и поиска смяна на шефа на Ла Лига

„Прочетох изявлението. Напълно съм съгласен с едно изречение: президентът на Ла Лига не е собственик на състезанието. Президентът на Реал Мадрид също не е. Да представляваш всички клубове изисква да защитаваш равенството и справедливостта между тях. Също и когато се твърди, че „Ла Лига не струва нищо“ без Реал Мадрид или че съдиите вредят на „бизнеса, който ги храни“. Относно тези твърдения, които предизвикаха моя отговор, вашето изявление не казва нито дума. Сега се криете зад това, че съм отговорил на „независим“ журналист. Но нито разказът е нов, нито стратегията за отклоняване на вниманието от други проблеми. От години го правите чрез Реал Мадрид ТВ и чрез вашите говорители, говорейки и пишейки за опорочена лига кръг след кръг. Не се опитвайте да представите като чуждо мнение дискурса, който подхранвате от собствената си телевизия и от инстанциите на клуба. Искате да допринеса за създаването на доверие в безпристрастността на състезанието. Точно затова отхвърлям тезата, че съдиите са насочени срещу Реал Мадрид.

Да критикуваш съдийско решение е легитимно. Да превръщаш всяка вреда в доказателство за преследване е нещо друго. Това създава ли доверие или уврежда имиджа на испанския футбол? Бъркате неутралност с независимост. Ако под неутралност разбирате да не заемате страна по никакъв въпрос, дори между доброто и злото, вие искате да се откажа от своята отговорност. Независимостта изисква да се решава със собствена преценка, без натиск или подчинение, като се прилагат едни и същи правила за всички и се защитава общият интерес. Това включва вземане на решения и заемане на позиция, дори и на Реал Мадрид да не му харесва. Да защитаваш интересите на един клуб не означава да приемаш неговия наратив. А да представляваш всички също не означава да се подчиняваш на най-силния. Трябва да се защитават интересите на състезанието, на Ла Лига. Нито съм собственик на Ла Лига, нито ще я управлявам, сякаш принадлежи само на един клуб. Уважение към всички. Подчинение на никого“, написа Тебас.

Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

Преди това Реал Мадрид, в остро изявление, разкритикува сутрешните му коментари. В тях Тебас атакува клуба и неговите оплаквания от съдийството след дербито. Той използва повтарящи се термини като „телевизията на режима“, визирайки Реал Мадрид ТВ, и отправи категорични фрази: „Когато не е Негрейра, е съдията. Да си свалят превръзките! В това вечно алиби вече никой със здрав разум не вярва“. Това се случи в публикация в Туитър в седем сутринта. Последваха още изстрели: „Да се твърди, че съдиите са насочени срещу Реал Мадрид, е като да живееш в друга галактика; по-удобно е да се посочи конспирация, отколкото да се обясни какво се случва на терена“.

Десет часа по-късно Реал Мадрид отговори. В пет категорични параграфа клубът говори за „обсебеност“ към тях и определи последните изявления като „сериозни и неразбираеми; недостойни за отговорен ръководител“. Във връзка с това се отвори вратата за промяна: „Разбираме, че състезанието спешно се нуждае от ръководител, способен да го администрира и да развие пълния му потенциал с елементарното задължение за неутралност“. Това е една от думите, които най-много са засегнали Тебас. Клубът посочи, че неговото поведение „уврежда имиджа на испанския футбол“. Това е поредната глава от една отдавна разбита връзка. Направена на парчета.

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