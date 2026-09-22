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  3. Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

  • 22 сеп 2026 | 13:27
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Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас продължи да критикува Реал Мадрид и треньора на тима Жозе Моуриньо за изразеното бурно недоволство спрямо съдийството след загубата от Атлетико Мадрид в дербито.

"Да поддържаш тезата, че съдиите са срещу Реал Мадрид, е да живееш в друга галактика. Този разказ служи като алиби, за да маскира други пропуски, които се виждат с просто око още в първите мачове за сезона. Но е по-удобно да се посочи конспирация, отколкото да се обясни какво се случва на терена", написа Тебас в социалните медии, цитиран от БТА.

Шефът на Лигата отдавна е в обтегнати отношения с президента на “белите” Флорентино Перес. Тебас също така често критикува и Барселона, но най-вече по теми за финансовите правила.

Президентът на Ла Лига отговори на Реал Мадрид: Не загубиха заради съдийството
Президентът на Ла Лига отговори на Реал Мадрид: Не загубиха заради съдийството
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