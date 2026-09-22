Реал Мадрид обяви каква е контузията на Валверде, уругваецът се отърва с малкия дявол

Реал Мадрид официално обяви за контузията на халфа Федерико Валверде. В официалното съобщение на "кралете" се потвърждава, че уругвайският полузащитник е с изкълчване от трета степен на левия глезен и ще отсъства от терените немалко време.

Контузията е резултат от остро влизане на Канг-Ин Лий по време на дербито, за което треньорът Жозе Моуриньо настояваше за червен картон, но кореецът се размина без санкция. Както е обичайно за Реал, не се посочва точен срок за възстановяване, но се очаква той да бъде между 2 и 3 седмици. Това все пак донякъде е добра новина за клуба и самия играч, след като на "Бернабеу" имаха сериозни притеснения, че контузията може да е доста по-тежка.

Nuevo parte médico de Valverde.https://t.co/bAPEDqcJc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2026

„След направените днес прегледи на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип на Реал Мадрид, той беше диагностициран с изкълчване от трета степен на левия глезен. Предстои да се следи неговото състояние“, гласи официалното съобщение от клуба. Веднага след края на неделното дерби от Реал Мадрид първоначално информираха, че играчът е получил „тежка травма на левия глезен“.

Донякъде късмет за Валверде е фактът, че сега идва международната пауза, като футболистът е ще пропусне приятелските срещи на националния си отбор срещу Япония (24 септември), Южна Корея (28 септември) и Индия (6 октомври).

🚨 CONFIRMED: Fede Valverde will be OUT for 2-3 WEEKS. @elchiringuitotv pic.twitter.com/koBrsgedVr — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 22, 2026

Що се отнася до завръщането му в игра за Реал Мадрид, участието му в първия мач след паузата за националните отбори е почти изключено. Става въпрос за домакинството на Виляреал на „Бернабеу“ на 10 октомври.

Изкълчване от трета степен предполага частично разкъсване на връзки и обикновено затруднява ходенето, въпреки че Валверде успя да доиграе дербито, след като получи удара малко преди края на първото полувреме. На 14 октомври Реал гостува на Рома в Шампионската лига, а четири дни по-късно е домакин на Севиля в Ла Лига, като "лос бланкос" се надяват халфът да се завърне в някой от тези мачове. Самият Валверде дотук бе титуляр във всички мачове за отбора си, като има 8 срещи с гол и асистенция в различните турнири.

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Снимки: Imago