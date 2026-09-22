Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид обяви каква е контузията на Валверде, уругваецът се отърва с малкия дявол

Реал Мадрид обяви каква е контузията на Валверде, уругваецът се отърва с малкия дявол

  • 22 сеп 2026 | 14:13
  • 2163
  • 5

Реал Мадрид официално обяви за контузията на халфа Федерико Валверде. В официалното съобщение на "кралете" се потвърждава, че уругвайският полузащитник е с изкълчване от трета степен на левия глезен и ще отсъства от терените немалко време.

Контузията е резултат от остро влизане на Канг-Ин Лий по време на дербито, за което треньорът Жозе Моуриньо настояваше за червен картон, но кореецът се размина без санкция. Както е обичайно за Реал, не се посочва точен срок за възстановяване, но се очаква той да бъде между 2 и 3 седмици. Това все пак донякъде е добра новина за клуба и самия играч, след като на "Бернабеу" имаха сериозни притеснения, че контузията може да е доста по-тежка.

„След направените днес прегледи на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип на Реал Мадрид, той беше диагностициран с изкълчване от трета степен на левия глезен. Предстои да се следи неговото състояние“, гласи официалното съобщение от клуба. Веднага след края на неделното дерби от Реал Мадрид първоначално информираха, че играчът е получил „тежка травма на левия глезен“.

Донякъде късмет за Валверде е фактът, че сега идва международната пауза, като футболистът е ще пропусне приятелските срещи на националния си отбор срещу Япония (24 септември), Южна Корея (28 септември) и Индия (6 октомври).

Що се отнася до завръщането му в игра за Реал Мадрид, участието му в първия мач след паузата за националните отбори е почти изключено. Става въпрос за домакинството на Виляреал на „Бернабеу“ на 10 октомври.

Изкълчване от трета степен предполага частично разкъсване на връзки и обикновено затруднява ходенето, въпреки че Валверде успя да доиграе дербито, след като получи удара малко преди края на първото полувреме. На 14 октомври Реал гостува на Рома в Шампионската лига, а четири дни по-късно е домакин на Севиля в Ла Лига, като "лос бланкос" се надяват халфът да се завърне в някой от тези мачове. Самият Валверде дотук бе титуляр във всички мачове за отбора си, като има 8 срещи с гол и асистенция в различните турнири.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Майк Менян остава важна фигура за Франция и при Зидан

Майк Менян остава важна фигура за Франция и при Зидан

  • 22 сеп 2026 | 13:59
  • 459
  • 0
Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

  • 22 сеп 2026 | 13:39
  • 1279
  • 6
Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

  • 22 сеп 2026 | 13:27
  • 1982
  • 8
Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"

Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"

  • 22 сеп 2026 | 12:35
  • 4794
  • 13
Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

  • 22 сеп 2026 | 11:56
  • 6403
  • 11
Линекер нападна съсобственика на Ман Юнайтед: Неприятен човек, поздравления за Глейзър, намериха някой по-лош дори от тях

Линекер нападна съсобственика на Ман Юнайтед: Неприятен човек, поздравления за Глейзър, намериха някой по-лош дори от тях

  • 22 сеп 2026 | 10:53
  • 7204
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 8780
  • 46
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 16887
  • 22
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 2477
  • 1
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 8962
  • 47
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 34869
  • 101
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 48036
  • 184